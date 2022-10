‘First Dates’: la curiosa reacción de Javier al descubrir que su cita quería que fuese más musculado

Una noche más First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega en la que a los espectadores les llamó la atención la cita de dos de los comensales que acudieron al famoso restaurante de la televisión en busca de su media naranja.

En cuanto a la comensal, Verónica se definió como una mujer dura con los hombres, que desde hace 9 años no quiere compromisos. Sin embargo, no ha perdido la fe en el amor y esperaba que entrase por la puerta un hombre divertido que la hiciera reír.

Javier, su cita, aseguró a su llegada al restaurante que suele conquistar a la gente por su carácter alegre y abierto, no obstante, tras conocer a Verónica, ella confesó que le parecía “un chico normalito, sin más”. Aunque el inicio de la cena fue bien para ambos,

Después de conocer que Verónica tenía dos hijas, Javier sintió que tenía medio camino hecho porque siempre había querido tener una hija. Por otro lado el comensal quiso saber si le gustaba salir de fiesta, y ambos se dieron cuenta de que tenían los mismos gustos pues preferían irse a una terraza por la tarde, tomarse algo y ver cómo la gente se lo pasa bien.

Javier intentó conquistar a Verónica de todas las maneras, pero cuando le preguntó que le había parecido, ella le soltó un “simpático», que hundió en la miseria al comensal. “Creía que ibas a estar más musculado”, le dijo, no obstante él se lo tomó con mucho humor y le soltó un “Tengo dos músculos más potentes”.

Verónica también bromeó con su barriga y él se puso de pie para demostrarle que no tenía barriga. “No has tocado una fibra así en tu vida, soy lo mejor que te ha pasado hoy con diferencia”, le dijo, antes de confirmar en la decisión final que querían seguir conociéndose fuera de las cámaras de First Dates.