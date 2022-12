‘First Dates’: una comensal, tremendamente enfadada tras ser rechazada por su cita

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega, en la que los comensales que acudieron al restaurante del programa en busca del amor, volvieron a sorprender a los espectadores. Y dos de los comensales que se llevaron casi todo el protagonismo fueron María y Álvaro.

María llegó al restaurante revelando que no había tenido mucha suerte en el amor y que no había encontrado a gente afín a ella “Gente muy mayor, gente con hijos, delincuentes…”, explicó a su llegada al restaurante de First Dates, asegurando que quería encontrar a un hombre con el que iniciar una relación formal.

Por su parte, Álvaro su cita, se definió como un hombre del PP, cristiano y al que le encanta “disfrazarse en el pasaje del terror”. Además, expresó que su deseo también era casarse y formar una familia, pero para ello necesita encontrar a la mujer adecuada.

María se molesta y le dice a su cita que la podía haber rechazado en privado: “Se va a reír de mí todo el colegio de abogados”

Durante la cena, María y Álvaro descubrieron que los dos buscan una relación seria para tener hijos. Él le contó que le gustaba ir a misa y que lloraba con las películas de amor. No obstante, aunque la cita iba sobre ruedas en un momento se torció.

Álvaro le dijo que no había sentido la chispa que estaba buscando y que le gustaría conocer a alguien más joven. María no podía creer que le estuviera dando calabazas en público: “Me parece hiriente y una falta de respeto”, le dijo.

De esta forma, María se marchó espantada de la cita y Álvaro pidió perdón públicamente, sin embargo, ya era demasiado tarde para pedirle disculpas, pues ella ya se había marchado del restaurante visiblemente dolida con lo que había ocurrido.