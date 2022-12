‘First Dates’: una comensal, entre lágrimas antes de decir a su cita que es una falsa

Una semana más First Dates regresó a Cuatro y lo hizo de la mano de nuevos comensales en busca de su media naranja. Un encuentro donde tuvimos la oportunidad de conocer a Livia y a Estefanía, dos mujeres cuya cita se clasificó como una de las más raras de toda la historia del programa.

La primera en llegar al restaurante fue Livia, una mujer conocida por ser Miss Trans Melilla que sabe perfectamente lo que quiere y lo que no en una relación. Su cita de la noche fue Estefanía, una mujer que señaló tener casa, hijos y su vida medio resuelta, pero que “solo me falta alguien que quiera ser feliz conmigo”.

Livia no se atreve a decirle a su cita los motivos por lo que le da calabazas: “No quiero que se sienta mal” https://t.co/PHRJMhgzth — Cuatro (@cuatro) December 13, 2022

En el ámbito amoroso a Estefanía no le ha ido demasiado bien, a excepción de su relación con el padre de sus hijos. “Se me pegan todas las loquillas”, afirmó. A lo largo de la velada ambas han hablado de sus gustos y aficiones, palabras con las que Livia comenzaba a tener una poco grata impresión de su cita. Y es que, la joven tenía la sensación de que estaba siendo muy forzada y que Estefanía no era natural porque repetía muchos las cosas.

Por su parte, a Estefanía le gustaba que la soltera fuera muy observadora y centrada en ella. Pero, el disgusto de Livia hacia ella no hacía sino aumentar con cada declaración que realizaba. De hecho, en el momento en el que le preguntó cómo se había tomado su familia su homosexualidad después de haber estado con el padre de sus hijos, la joven le dijo que estupendamente.

Debido a este conjunto de cosas, Livia ha querido ser sincera con Estefanía en la decisión final de First Dates y decirle que se había pasado toda la cita actuando y siguiendo un guion. Sin embargo, los nervios se terminaron apoderando de ella y no pudo evitar romper a llorar frente a la soltera. Al verla en ese estado, Estefanía le ha pedido que fuera sincera porque no le iba a hacer daño con sus comentarios.

Pero, al escucharla, le ha dicho que se estaba equivocando porque ella era así. “Soy una loquilla”, le dijo. Debido a su gesto, a Livia le ha sorprendido la cercanía y la reacción de Estefanía, llegando a señalar que quizás la había juzgado demasiado pronto. Eso sí, ambas tuvieron muy claro que no habría lugar para una segunda cita juntas.