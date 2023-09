‘First Dates’: un comensal sorprende al pedir que le pongan las sobras de su cena en un tupper

First Dates ha regresado a la parrilla televisiva española de la mano de su nueva temporada. El icónico programa de citas continúa entreteniendo a sus espectadores con los peculiares solteros que acuden a su restaurante. Una aventura en busca del amor donde, recientemente, hemos podido conocer a parejas como la formada por Bruno y Zaida.

Bruno es un soltero que expresa con su estética sus ideales. Se define como un chico trans no binario, anarquista y completamente anticapitalismo. Su llegada al programa no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera al propio Carlos Sobera. Pues, el presentador no pudo evitar elogiar su look y proponerle a Matías, el barman del local, imitar su colorido cabello.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates8S en directo en @cuatro https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/9AARBKTC3z — First Dates (@firstdates_tv) September 8, 2023

Su cita de la noche fue Zaida, una joven que también ha cambiado mucho de estética. «Me considero una persona diferente», explicó. Al verse, ambos se han dado un fuerte abrazo de presentación. Eso sí, aunque a la soltera el look de Bruno no le convenció demasiado, quiso continuar conociéndole.

Poco a poco fueron sacando temas de conversación para descubrir si tenían puntos en común. Fue entonces cuando hablaron del amor y sus relaciones pasadas. «No sé si podría tener una relación cerrada», admitió Bruno. Un pensamiento con el que Zaida estaba de acuerdo, pues no comprende como la gente puede cerrarse a conocer solamente a una persona.

Pero, lo que dejó a Zaida sin palabras tuvo lugar al finalizar la velada. Bruno le pidió amablemente al equipo del programa si podía ponerse la comida que sobraba en un tupper. «Hay sobreproducción de alimentos y aun así hay mucha gente que se queda con hambre», explicó al respecto en First Dates antes de irse.

Pide que le pongan las sobras de su cena en #FirstDates11S en un táper: “Hay gente que se queda con hambre”https://t.co/wlwGhziaYY — First Dates (@firstdates_tv) September 11, 2023