Una noche más llegó un nuevo programa de ‘First Dates’ a Cuatro. En la nueva entrega del programa, los espectadores se volvieron a sorprender con los comensales que acudieron al restaurante en busca del amor. Y como en la vida misma, unas veces lo encuentran y otros uno.

Uno de estos comensales fue Miguel. Este consultor de 44 años, acudió al programa para conocer a una mujer elegante, independiente y con aire exótico. Tres características que cumplía Yeny, su cita para cenar en el programa.

Yeny, de 39 años, llegó a España desde República Dominicana por amor, pero se quedó viuda. Desde entonces, se dedica a la moda y reside en Stiges. De esta forma llegó muy segura al programa, asegurando que buscaba un hombre cariñoso y “asaltante”.

¿Una semana? Hombre por favor… ¡Eso es mucho para nosotros! 🤣🤣🤣 Nos vemos a las 21:00 horas en #FirstDates21D ❤️ https://t.co/YlVssmYbCE pic.twitter.com/wISVinrgX6 — First Dates (@firstdates_tv) December 21, 2021

Aunque a Yeny, su cita no le encajó de primeras, ambos tuvieron tiempo para conversar y conocerse durante la cena, dándose cuenta de que tenían muchas cosas en común a pesar de que la primera impresión no fue la que se esperaban. Aun así, a Miguel su cita le pareció “muy elegante vistiendo, muy guapa”.

En un momento dado de la cena, el programa les planteó un juego de preguntas y respuestas. La pregunta incómoda llegó cuando Yeny le preguntó a su cita la frecuencia con la que practicaría sexo con su pareja. “Lo ideal es que no pase una semana sin tener sexo”, respondió Miguel. Una confesión con la que sorprendió a su cita.

«¡Que no tenemos 60 años! Una semana me parece algo surrealista en una pareja normal», exclamó Yeny. “Mi carácter como español y aragonés hace que igual todos los días me cansaría un poco pero prefiero una mujer que sea cariñosa a que sea fría y distante”, exclamó él. Finalmente, ambos decidieron no tener una segunda cita.