Una noche más llega una nueva entrega de ‘First Dates’ a Cuatro. Y una vez más, el programa anterior volvió a sorprender a los espectadores con los comensales que acudieron al programa en busca del amor.

Entre las cuatro paredes del programa, se juntan personas muy diversas con la esperanza de encontrar el amor en el restaurante, y unas veces lo encuentran, y otras no. Este último es el caso de José y Elena, dos comensales a los que les estropeó la cita una sola frase.

José entró en el restaurante de ‘First Dates’ con las ideas muy claras. Este pensionista de 53 años, recién divorciado, creía que el programa era una buena oportunidad para encontrar de nuevo el amor. Por otro parte, Elena, una administrativa de 49 años, no fueron capaces de encontrarlo.

Al principio, la cosa estaba un poco tensa entre ellos, no parecían acabar de conectar en ningún aspecto de la vida. A Elena le daba la sensación de que él no estaba muy interesado en conocerla e incluso llegó a decir que las cámaras que creía que él no había superado todavía su ruptura.

«Este habrá pedido que tenga tetas… supongo no.. y culo… ¡No veas! ¡Qué pechonalidad y qué pezones! ¡Ay, qué pezoncitos tiene la tía!», sobre su cita de Elena al referirse de Neferyt.

No obstante, la cosa no se quedó ahí: “Es un bellezón la verdad. Mejorando lo presente eh, que tú eres muy guapa también… pero claro, ya no tenemos 30 años… Tú eres muy mona pero la edad no perdona», añadió sobre Lidia Torrent.