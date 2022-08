‘First Dates’: una comensal se lleva un susto al conocer esta confesión íntima de su cita

Una comensal de First Dates se ha quedado boquiabierta tras la íntima confesión que le ha hecho su pareja de citas. Cristian le contó con pelos y señales cómo le gusta el sexo a su cita y esta se llevó un susto.

Si acudes a un dating show tienes que hacerlo teniendo siempre en cuenta que pueden pasar muchas cosas inesperadas. Desirée ha entrado al restaurante de Cuatro con la idea de tener una primera cita agradable, pero la realidad es que se ha llevado algún que otro sobresalto.

La comensal ha empezado presentándose a sí misma como una mujer vegana, feminista y amante de los tatuajes, y parece ser que el programa ha dado en el clavo con sus gustos.

Cristian, un joven de 36 años que se dedica al arte del tatuaje, se ha presentado en la vida de Desirée a través de esta primera cita a ciegas. Él se define como “una persona muy abierta en todo en el amor”, tanto, que ha admitido que le gusta “experimentar” y no privarse de nada.

Y así se lo ha hecho saber el tatuador a la conductora de autobuses. Durante la cena en el restaurante de First Dates, Cristian no se ha cortado un pelo y ha decidido ir con la sinceridad por delante, cosa que ha asustado a Desirée.

Cristian, que ha asumido que le gustan los “juguetitos” sexuales y adoptar una postura dominante en la cama, le ha contado a su pareja de citas que «me gustan los juegos más duros tipo columpios o roles. En el tema sexual no me corto».

Ante esto, Desirée se ha puesto nerviosa y se ha asustado de lo que su pareja de cita le ha contado. Pero esta , posteriormente, ha adoptado una postura de respeto hacia lo que Cristian estaba contándole y ha afirmado: «Él tiene más práctica. Igual yo no he llegado a practicar nunca eso, pero tampoco sé, porque como no he practicado no sé si me gusta».

En el reservado, Desirée y Cristian se han besado apasionadamente y ambos han subido la temperatura de la sala. Finalmente, Cristian ha manifestado que “tenemos muchas más cosas que podemos descubrir» y ambos han decidido largarse juntos del programa y probar su amor fuera de las cámaras.