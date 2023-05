‘First Dates’: un comensal deja en shock a su cita tras un inesperado comentario sobre su escote

Como ya es habitual en el prime time de Cuatro, First Dates regresó a la parrilla televisiva española para ofrecer a los espectadores un nuevo programa del popular show de citas. Un encuentro donde una de las parejas que acaparó todas las miradas fue la formada por Carla y Adrià.

Los jóvenes, ambos catalanes, llegaron al restaurante de Carlos Sobera en busca del amor. Sin embargo, a pesar de tener orígenes muy similares sus actitudes no pudieron ser más diferentes. «Tiene que ser una persona graciosa y me tiene que seguir el ritmo», comentaba Carla en la presentación. «No hago nada más que ligar noche tras noche», destacó el soltero, por su parte.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates22M en directo en @cuatro ▶️ https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/UDwLhNi5eS — First Dates (@firstdates_tv) May 22, 2023

El comensal acudió a First Dates para demostrar sus dotes a la hora de ligar, los cuales, por lo que parece, le han ayudado con su autoestima. «Me gusta ser un alma libre y disfrutar de la vida. Me habré acostado con un tercio de la población de Lleida», afirmó con orgullo. Tras conocerse, la pareja se trasladó hasta la mesa para dar comienzo a la velada.

«Se está bien aquí, es tal cual como sale en la tele. Estás muy guapa, te queda muy bien todo: tu collar, tu conjunto, tu escote…», le dijo Adrià a la joven. Unas palabras que, lejos de conquistar a Carla, la espantaron. «Me he quedado flipando. ¿Perdón? Tengo más cosas. Pobrecito, se le ha ido la vista, pero que no se le note tanto», declaró la catalana.

La abuela de una soltera de #FirstDates22M al saber que su cita es tipo Omar Montes: “Que te regale una o dos cadenas”https://t.co/n2lJy2nwZm — First Dates (@firstdates_tv) May 22, 2023

La percepción que le dio el comensal fue empeorando con el transcurso de la noche, pues los intentos de seducción del joven no cautivaron para nada a Carla. «Un poco fantasma. Es que decía muchas cosas, todo el rato fardando. Si lo tiene me parece muy bien, pero… humildad», señaló. Pero, el comentario del escote no fue el peor que tuvo que escuchar durante la cena.

«Tienen buena pinta las almejas, las almejas siempre tienen buena pinta», señaló el joven. Unas palabras que ya culminaron la paciencia de la comensal. «Tienes la mente muy sucia, que te he pillado. Eres un poquito mal pensando», le respondió sin miramientos. Al final de la cena, la decisión estaba clara, ambos solteros abandonaron First Dates sin querer volver a verse en una segunda cita.