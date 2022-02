No es ningún secreto que ‘First Dates’ se ha convertido en uno de los programas de televisión más seguidos de los últimos tiempos. Noche tras noche, podemos conocer a un gran número de comensales que llegan al restaurante dispuestos a encontrar a su media naranja. Eso fue exactamente lo que hizo Brígida.

La estudiante de Teatro Experimental llegó a ‘First Dates’ definiéndose como “una persona con mucha energía y alegre. Me gusta bailar, el arte, sentir conexiones. Soy muy sensible e intensa”. Su cita para esa noche era nada más y nada menos que Marcos, que se definía como “un gaditano raro porque no me gusta ni el carnaval ni la fiesta”.

Es evidente que los nervios se hicieron presentes en su cita, ya que la conversación no fluyó en exceso cuando se encontraban, todavía, en la barra del local. La chilena, ante las cámaras, se sinceró respecto a esa primera impresión de su cita: “No me gusta su energía, es muy baja”. Durante la cena, Brígida sorprendió a Marcos con una inesperada confesión.

“Fue abducida por los extraterrestres cuando era pequeña”, expresó. En ese preciso instante, las cuestiones paranormales se convirtieron en el tema principal de la cita. Tanto es así que la chilena quiso ir mucho más allá: “He visto fantasmas, aunque antes veía más. Me siento muy conectada con todo ese mundo: lo oculto y los extraterrestres”.

Eso sí, al ver la cara que estaba poniendo Marcos, Brígida terminó puntualizando su historia: “No he visto extraterrestres, pero sí vi un platillo volador, un ovni. Era gigante, tenía luces y ocupaba todo el cerro. La cosa es que nadie más lo veía, solo yo. Y a veces pienso que fui abducida en ese momento”.

El gaditano no podía creer lo que estaba escuchando: “Creo que podría ser tu imaginación”, aseguró. La cena continuó hasta que llegó el momento de la Decisión Final. Marcos sí quería volver a ver a Brígida ya que “me gusta conocer gente interesante como ella”, pero la chilena no quiso volver a quedar con el gaditano como pareja. Eso sí, dejó claro que “nos podemos agregar en redes sociales y hablar”.