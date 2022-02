‘First Dates’ emitió este miércoles una cita de lo más sorprendente, puesto que dejó a todos perplejos. Arturo acudía a la cena cometiendo un error tras otro que no le valió para conseguir una segunda cita. Lo primero que hizo fue reconocer a Verónica, su cita, que se esperaba a su exnovia de cuando tenía 17 años llegando por la puerta.

«Yo creo que sigo un poco pillado con mi exnovia», le decía Arturo a Verónica acerca de una relación que se rompió hace 13 años. «Que me diga que sigue enamorado de una novia que tuvo con 17 años… es que, ‘Arturo, cógetelos que te pesan», exclamaba ella en los totales. No obstante, más que remediarlo, él siguió empeorándolo y le comentó mientras cenaban que echaba de menos a su perra: «Me he quedado pensando en mi perrita porque llevo ya 10 horas sin ella. No es una obsesión, pero mi perrita para mí es lo primero».

¿Te sitúas más junto a Vero o junto a Arturo? 🤔 ¡Hoy le damos vidilla a la noche del miércoles! ❤ #FirstDates9F https://t.co/KbIGTVWRDk — First Dates (@firstdates_tv) February 9, 2022

Verónica no podía entender qué estaba pasando con su cita en el programa de Cuatro: «Me estaba dando un cuadro de ansiedad… Hombre, yo tengo mis perras, son mi vida, las quiero con locura, pero, chiquillo, si has venido aquí hoy, tómatelo de otra manera. No me llores por el perro». La cita no llegaba a buen puerto y ella empezaba a sentir que era un hombre un poco antiguo para ella: «Físicamente lo veo muy antiguo, yo tampoco es que sea muy moderna, pero que me lo habéis sacado de Cuéntame y me lo habéis plantado aquí».

Finalmente, Arturo reveló no querer tener una segunda cita, ya que no había sentido esa misma conexión espiritual que tuvo con su novia de los 17 años: «Creía que iba a venir mi exnovia de los 17 años». Verónica ya no podía más con esta situación y le lanzó un reproche: «Un chute de vida, espabila que tienes horchata en las venas… Estamos en la vida, te pegas dos hostias de realidad y ya está, tus hostias de realidad voy a ser yo». «Yo si quieres te presento a mi madre, que seguramente vas a compenetrar mejor con ella que conmigo», le acabo diciendo ella antes de marcharse del restaurante más famoso de Mediaset.