Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por David y su tocayo David. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

Acudiendo al restaurante de Cuatro con el objetivo de arrasar con todo, David dejó a todos sin palabras, especialmente, a Carlos Sobera. De hecho, el presentador no puedo resistir la tentación y le preguntó al comensal por su vestuario. «La ropa no tiene género, y si me tengo que poner tacones, lo hago», afirmó el joven. Eso sí, el color de la ropa del comensal tenía un mensaje oculto. «Voy de rojo porque esta noche mojo», le confesó.

Llegas tarde a clase y el profesor te deja entrar 😅 Tú: ¡Quédate con nosotros y sigue #FirstDates9F en directo en @cuatro! ➡ https://t.co/x6Ibzapq4Z pic.twitter.com/jvUsfsHB00 — First Dates (@firstdates_tv) February 9, 2022

Su cita de la noche fue su tocayo David: «Soy una petarda, la verdad, pero es que estoy soltero por el mal gusto del resto, no todo el mundo lo tiene bueno». Fue entonces cuando ambos decidieron conocerse un poco más en la mesa del restaurante. En un momento de la cita, el equipo del programa decidió poner música, y mientras que el David, el madrileño, bailaba tímidamente, David, el extremeño, no paró de moverse y darlo todo bailando.

«Soy una diva», declaró el joven. Al final de la velada, en la decisión final, el madrileño sí que quiso tener una segunda cita con David para «seguir conociéndole». Por su parte, el otro David, no quiso volver a quedar. «Sexualmente creo que no vamos a congeniar», señaló. Palabras con las que dieron por concluido su paso por ‘First Dates’.