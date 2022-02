Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Sergio y Alicia. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

Sergio llegó al restaurante de Cuatro con las ideas muy claras, tanto que lo primero que hizo fue pedirse un ron cola para cenar. «Traigo esta chaqueta que es exclusiva, como yo, que soy único en mi especie», comentaba el comensal. Su cita de la noche fue Alicia, una mujer valenciana que buscaba a un hombre «tranquilo y que no me mienta, porque ya lo han hecho y les he pillado».

Tan buen ojo tiene la joven para las personas, que nada más ver a Sergio supo como era al instante. «Lo he calado a la primera, es de Valencia y allí queda poca gente tranquila», argumentaba perpleja. Un encuentro que empezaría a torcerse a lo largo de la cena, debido a un inesperado detalle del valenciano.

¿Se ha notado? 😬 ¿No? Entonces seguimos… 🙄 Empezamos la semana en @firstdates_tv con el combinado perfecto: amor y la #RutaDelBakalao 😎 #FirstDates7F ❤ pic.twitter.com/aHv488Iv97 — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) February 7, 2022

A Sergio se le escapó un eructo en la mesa, que intentó disimular, pero que no consiguió. «Esto –el ron cola que estaba tomando- me está poniendo fino», comentaba para excusarse.. «¿Ya? Pues sí que tienes poco aguante tú…», le respondió Alicia. Fue entonces cuando Sergio confesó su secreto. «Me he tomado dos cervezas antes de venir, pero aquí me lo voy a beber todo, hasta el agua de los floreros», dijo.

La cara de asombro de Alicia con cada comentario de Sergio era imposible de esconder. «La vida me va bastante bien, no me falta de nada. No obstante, quiero encontrar a una mujer que no esté conmigo por el interés», señaló el comensal. «Saco mi coche, y como es un deportivo, las mujeres me tiran las bragas al parabrisas, pero eso no me gusta. Ellas se sorprenden porque tengo un piso, un Lamborghini y una moto… un alto nivel de vida», agregó.

Al final, y como era de esperarse, Sergio no quiso una segunda cita con Alicia en plan amoroso. «Me gustaría quedar con ella como amigos, nos llevaríamos genial, nos lo pasaríamos muy bien de fiesta, pero como pareja no creo que llegáramos a nada», explicó. Alicia, por su parte, no vio ningún tipo de error en el argumento del comensal. «Estoy de acuerdo con él», dijo. Palabras con las que dieron por concluido su paso por ‘First Dates’.