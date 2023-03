‘First Dates’: un beso termina destrozando la cita de José y Rubén

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega. Y como cada noche, los espectadores se volvieron a quedar muy sorprendidos con los comensales que acudieron al programa en busca del amor. En esta ocasión, los comensales que más llamaron la atención fueron José y Rubén.

Los dos jóvenes llegaron al restaurante de First Dates con muchas ganas de enamorarse y no tardaron en descubrir que tenían muchas cosas en común, algo que hizo que la cena fuese amena y que charlasen de manera distendida de principio a fin.

La complicidad fue evidente durante toda la cena y no tardaron en coger la confianza suficiente para hablar de su pasado sentimental y en cómo los celos habían llegado a jugarles alguna que otra mala pasada durante sus relaciones pasadas.

Durante la cena, José reconoció que a lo largo de su vida ha tenido algunos problemas con los celos, algo que le ocasionó muchos problemas con sus parejas. No obstante, aseguró que ahora se encuentra «en el momento perfecto para poder disfrutar de una relación sana».

Cuando parecía que el amor había surgido entre ellos, un beso estropeó la cita. José notó rápidamente que Rubén fuma, algo que no quiere en una pareja, pues no soporta el tabaco. «Soy el Anticristo del tabaco» , aseguró el comensal.

En decisión final, José decidió no seguir conociendo a Rubén. «Cuando ha llegado el momento de dar el beso, me ha echado para atrás el sabor del tabaco y sé que eso no va a salir bien a la larga», explicó antes de abandonar en solitario el restaurante del programa.