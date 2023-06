‘First Dates’: Ana, protagonista por un peligroso tropiezo al salir del restaurante

El pasado lunes 12 de junio First Dates regresó al prime time de Cuatro para ofrecer a los espectadores un nuevo programa del popular show de citas. Un encuentro donde Carlos Sobera y su equipo conocieron a comensales tan peculiares como Ana y Kike, dos jóvenes muy diferentes.

La primera en llegar al restaurante fue Ana, una chica de 19 años que tiene muy claro lo que busca en un hombre. A pesar de su juventud, en el ámbito sexual tiene un historial bastante amplio, algo que quiso confesar. «Tengo 19 años pero llevo una vida sexual muy activa. Me he acostado con 53 personas, empecé con 17», admitió.

«Soy camarera y eso te da muchas oportunidades, te llegan a la barra, les das tu número y luego te vas con ellos», afirmó respecto a cómo ha conocido a sus citas. Su pareja de la noche fue Kike, un joven muy tranquilo y calmado que acudió al equipo de expertos de First Dates para encontrar de una vez por todas a esa mujer que le quite los suspiros.

La velada transcurrió relativamente bien entre ambos solteros, pero Ana sintió que Kike era demasiado callado y relajado para su gusto. Por ello, en la decisión final, la joven fue clara en todo momento. «Yo no tendría una segunda cita con Kike porque me ha parecido un poquito más paradito que yo. Pero como amigos genial», señaló.

Por su parte, el soltero sí quiso tener un segundo encuentro con Ana. «Sí, porque me lo he pasado muy bien y creo que nos lo podríamos a volver a pasar bien en una segunda cita», confirmó. Sin embargo, y aunque la cita comenzó con buen pie, no acabó de la misma manera. Cuando se disponía a abandonar el local, la soltera tropezó con la alfombra y casi cae de bruces. «¡Que me mato!», comentó entre risas.