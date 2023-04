‘Fiesta’: un redactor se bebe su propia orina para rejuvenecer y esta es la reacción de Emma García

Cuando crees que lo has visto todo llega algo que te sorprende aún más. Esto es lo que le ha pasado a Emma García durante su programa Fiesta cuando veía a un redactor beberse su propia orina para rejuvenecer. ¿Hasta dónde está dispuesto el ser humano a llegar para quitarse años de vida? Muchas son las teorías tratamientos y miles de terapias que en los últimos años se han generado en torno a este tema.

Leiras, un redactor de Fiesta, llevaba una semana diciéndole a Emma García, que iba a beberse su orina en directo, pues según los estudios o eso dicen, la orinoterapia es una medicina interna gratuita: «No huele y es cierto que la gente paga miles de euros por cremas y tratamientos que llevan urea», son algunas de las «ventajas».

Un redactor de #FiestaT5 se bebe su propia orina para rejuvenecer y Emma García acaba «revuelta» https://t.co/rkvkNC4Oxa — Fiesta (@fiestatelecinco) March 26, 2023

La presentadora no se creía que su compañero fuese capaz de hacer esto, sin embargo, en pleno directo, empezó a beber su propia orina: “Esto tiene que ser de tu propia orina, no puedes beber la de otra persona”, expresaba. Emma García daba paso a Suma Fraile, una terapeuta que lleva muchos años bebiendo orina para rejuvenecer: “La mejor orina es la de por la mañana, esta es mi orina la bebo a todas horas, y he rejuvenecido muchísimo, y eso que no me he hecho ningún tratamiento para la piel”, comentaba mientras los colaboradores no podían creerse lo que estaban viendo.

Después de cortar la conexión con la terapeuta, Leiras decidía cumplir su palabra y beber de su orina: “¿De verdad te vas a beber eso?”, preguntaba la conductora de Fiesta mientras se levantaba para no verle. Este acabó escupiéndolo todo y con Emma diciendo: «¿Se puede ser más tonto? Tengo el cuerpo revuelto, revuelto y mucho más revuelto”, expresaba con la mano en la tripa.