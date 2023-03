Raquel Bollo y Alexia Rivas, enfrentadas en ‘Fiesta’: “¡Manipuladora!”

Raquel Bollo se ha convertido en colaboradora oficial de Fiesta y ha comenzado su andadura por el programa enfrentándose a Alexia Rivas. Desde que sus hijos se estrenaran como concursantes de Supervivientes 2023 se ha dedicado a defenderlos a capa y espada allá donde va. Al fin y al cabo es su defensora dentro del programa.

Los hermanos Alma Bollo y Manuel Cortés no se han ganado demasiado la simpatía del público y han sido protagonistas de varias polémicas. La periodista también ha sido crítica con el concurso que han hecho los hermanos y su madre no ha dejado pasar de largo estos comentarios. Raquel cree que las críticas de Alexia hacia sus hijos se deben a su amistad con Isa Pi.

Raquel Bollo se convierte en la nueva colaboradora de #FiestaT5 https://t.co/hfZ3GpQht8 — Fiesta (@fiestatelecinco) March 26, 2023

La hija de Isabel Pantoja y la recién estrenada colaboradora de Fiesta han sido protagonistas de varias discusiones durante las galas de Supervivientes 2023. Por este motivo, cree que los comentarios negativos de Alexia Rivas tienen como fuente a Isa Pi en realidad. “Lo que tú dices es lo que los demás no se atreven a decir públicamente, tú e Isa compartís representante y sabes muy bien las cosas que tienes que decir, está todo muy bien estudiadito”, se ha mostrado contundente Raquel Bollo con la periodista llegando a llamarla manipuladora.

La discusión entre las dos ha ido subiendo de tono y finalmente Emma García se ha visto obligada a intervenir. La presentadora se ha levantado de su asiento y ha intentado mediar entre las dos, ya que tal y como ha comentado no le estaba gustando nada el rumbo que estaban tomando las cosas.

“Yo no sabía de esta mala relación vuestra, os he dejado hablar porque pensaba que poco a poco llegaríais a un acuerdo, pero está claro que no, vosotras dos no os vais a poner de acuerdo nunca en nada”, ha señalado Emma con total asombro y a la que el enfrentamiento ha pillado por sorpresa.