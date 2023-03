Isa Pantoja y Raquel Bollo, de nuevo enfrentadas en directo: “No me hables con retintín”

Hace unos días publicamos la noticia del fuerte enfrentamiento que se había producido entre Isa Pantoja y Raquel Bollo, tras salir en defensa de los concursantes de Supervivientes 2023, a los que ellas están apoyando desde el plató. Y es que parece que a pesar de ser familia, Asraf Beno, novio de Isa Pantoja y Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, no se están llevando del todo bien dentro de la isla.

Ambos concursantes comenzaron su enfrentamiento al acusarse de traer la lección aprendida de casa y de saber lo que hacen o dejan de hacer delante de las cámaras, para quedar bien con la audiencia. Ahora, durante el debate de Supervivientes, Jorge Javier Vázquez le preguntaba a Raquel Bollo si había hablado con la hija de Isabel Pantoja antes de comenzar el programa.

Al parecer, todo apunta a que el hermano de Isa P estaba siendo acusado de intentar cambiar la opinión de Manuel Cortés respecto al marroquí, y por esta razón comenzaron a surgir los enfrentamientos y las indirectas: “Por mucho que me han advertido de cómo eres, me gusta conocer a las personas”, le decía el hijo de Raquel Bollo a su compañero. De vuelta al plató su madre también quiso decir algo: “Mi hijo no se deja influenciar por nadie”, defendía esta.

Sin embargo, Isa P no llegaba a estar de acuerdo con lo que estaba diciendo, y en ese momento era cortada por Raquel. Algo que no le gustó nada y por lo que le comentó que no le hablara con retintín pues estaban hablando de buenas y no tenía ningún problema con ella: “Le doblo la edad, segundo porque la quiero y porque además yo quiero mucho a su madre. Y por eso yo no me pelearía con ella por una historia personal, y además, si tuviese algo que hablar, yo lo haría por privado”, aseguraba. Lo que sí dejaron claro es que fuera de las cámaras se llevan muy bien, y esperan que siga así durante mucho más tiempo.