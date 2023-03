Emma García, obligada a cortar esta llamada en directo en ‘Fiesta’ tras graves insultos

Durante el programa Fiesta presentado por Emma García y emitido el pasado sábado 11 de marzo, se llevó a cabo un homenaje a la actriz y cantante Sara Montiel, una de las divas más importantes y reconocidas en España. Por ello Tony Hernández, su exmarido, entró en llamada al programa y acabó protagonizando un tenso encuentro.

Tras hacerse un repaso sobre su vida y sus mejores actuaciones, Emma García daba paso a Tony Hernández. Éste entró muy molesto y empezó con unas palabras bastante desagradables dirigidas al resto de colaboradores de Fiesta: “Hola, buenas tardes. Es muy triste oír unas palabras que no son verdad. Yo siempre desde niño la adoré y yo hubiese sido nunca incapaz de hacerle nada malo. Hoy en día la sigo admirando y escuchando”, comenzó diciendo.

La tensa llamada de Tony Hernández en #FiestaT5 https://t.co/vq9eviUwL6 — Fiesta (@fiestatelecinco) March 11, 2023

Pero todavía tenía algo más que decir: “Ella no se portó mal conmigo, ella era así. Yo la quiero y la perdoné siempre”, terminó explicando. En ese instante, Emma García le hizo una pregunta que hasta el momento nadie se había atrevido a hacerle: “¿Tú crees que te portaste bien con ella? ¿No te arrepientes de nada de lo que hiciste o dijiste?”, pregunta que no sentó nada bien y a la que el ex marido de la artista respondió contundente: “No, de lo único que me arrepiento es de haberme sentido utilizado, me sentí mal. Ella empezó una relación un poquito forzada”; expresó.

Marisa Martín Blázquez, quien se encontraba en plató, se mostró muy dura en todo momento con él y le dejó claro todo lo que siempre había pensado: “Tú eras un admirador de Sara como muchísima gente. Llegaste a España y te obnubilaste con la fama que rodeaba a Sara Montiel, te aprovechaste absolutamente de su fama, de su vida y de todo”, le reprochó. Tony Hernández en todo momento se dedicó a negar lo que esta estaba diciendo. Sin embargo, la colaboradora no paró hasta decirle todo lo que pensaba.

#FiestaT5 homenajeaba a Sara Montiel, pero la llamada de Tony Hernández lo ha tirado todo por la borda https://t.co/CUtAJO7vvv — Telecinco (@telecincoes) March 12, 2023

“En esa época, cuando estaba contigo, estuvo distante con la prensa cuando siempre había sido adorable. Hasta que se dio cuenta de lo que estabas haciendo con ella y como estabas utilizando su figura para ganar dinero. Y no contento, la enfrentaste con sus hijos que era lo que más quería en este mundo”, comentó entre aplausos: “Antonio era muy caprichosa, cuando no quiso más la relación ella regresó…”, Carlos en ese instante le cortó mientras pronunció una frase que acabó provocando un fuerte enfrentamiento: “Ella también sabía que tu tenías a la otra allí”; aseguró.

“Mira Carlos Ferrando, me cag** en tus muertos, eres un hijo de p***, un oportunista y ella hablaba horrores de ti”, expresó mientras continuaba: “Eres un mi***, eres lo peor, me has faltado el respeto”, empezó a gritar. A causa de esto, Emma García tuvo que cortar la llamada y pedir perdón a la audiencia por lo ocurrido.