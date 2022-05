‘Eurovisión 2022’: los mejores memes de la segunda semifinal

Tras una noche llena de emoción y talento, ya han terminado de ser seleccionados los países que actuarán este sábado 14 de mayo en la gran final de ‘Eurovisión 2022’, que tendrá lugar en Turín. Una final en la que España, Reino Unido, Suecia, Ucrania e Italia parten como las grandes favoritas.

En total, 25 países actuarán en la gran final de ‘Eurovisión 2022’, de los 40 que se presentaron. Cabe destacar que España se encuentra entre los países que forman parte del llamado ‘Big 5’, que pasan directamente a la final. Por lo tanto, Chanel no actuó ni en la primera ni en la segunda semifinal.

Este jueves, La 1 de Televisión Española emitió la primera semifinal del festival, que se celebró sobre el escenario del PalaOlímpico en Turín. En ella, actuaron 18 países, de los cuales solo diez consiguieron plaza para actuar en la gran final.

We can now reveal the #Eurovision 2022 Grand Final Running Order!

🇨🇿🇷🇴🇵🇹🇫🇮🇨🇭🇫🇷🇳🇴🇦🇲🇮🇹🇪🇸🇳🇱🇺🇦🇩🇪🇱🇹🇦🇿🇧🇪🇬🇷🇮🇸🇲🇩🇸🇪🇦🇺🇬🇧🇵🇱🇷🇸🇪🇪

➡️ https://t.co/kQKDMdB23F pic.twitter.com/QMM4m2NSRJ

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2022