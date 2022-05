‘El Hormiguero’ | Nacho Cano, sobre Chanel: «No creo que haya nadie más preparado en Eurovisión»

‘El Hormiguero’ cerró la semana con una visita muy especial. Tras las visitas de esta semana, marcadas por Lola Índigo, Santi Millán o Javier Cámara, Pablo Motos recibió en el plató del programa de Antena 3 a Nacho Cano.

El artista y productor acudió al programa de Antena 3 para hablar de su nuevo proyecto profesional. El próximo mes septiembre el musical ‘Malinche’. Un proyecto que se presenta como uno de los grandes estrenos del final de este año.

Este musical, que cuenta con Chanel Terrero, la representante de España en ‘Eurovisión 2022’, como protagonista, gira en torno a la vida del conquistador español Hernán Cortés y de su intérprete y traductora en México, ‘La Malinche’.

Como no podía ser de otra forma, durante su visita a ‘El Hormiguero’, Nacho Cano habló sobre Chanel, tras posicionarse como una de las favoritas para alzarse con la victoria de ‘Eurovisión 2022’, cuya final tendrá lugar este sábado 14 de mayo en Turín.

«Chanel es una máquina, llevo un año y tres meses ensayando con ella y no hay nadie en Eurovisión, aunque no he visto a los demás, que vaya más preparado que ella», aseguró el productor tras ser preguntado por Pablo Motos.

«Ella es un éxito que va más allá. Hace 500 años empezó el mestizaje, y ella es una mestiza que hoy defiende a España en el Festival. Es un logro de nuestra nación, de nuestra cultura y de algo tan maravilloso como el mestizaje, que hicimos nosotros», afirmó sobre la artista.

Nacho continuó diciendo que a pesar de la posición en la que quede en el festival: «sé que Chanel va a responder increíblemente porque es una máquina de escenario. Me gustaría que la vieseis actuar en las tres disciplinas: Baile, canto y acting. Lo que mejor se le da es actuar».