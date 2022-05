‘El Hormiguero’ arrancó este lunes una semana más, llena de grandes invitados. Tras la semana pasada, con visitas tan esperadas como la del actor William Levy, o Chanel, la representante española en ‘Eurovisión 2022’, el programa de Antena 3 comenzó la semana con la visita de Javier Cámara.

El actor es uno de los más queridos de nuestro país y una vez más, se volvió a meter en el bolsillo a los espectadores de ‘El Hormiguero’. Javier Cámara acudió al programa para presentar su nuevo proyecto, una serie titulada ‘Rapa’, que llegará a Movistar+ el próximo 19 de mayo.

En esta nueva serie, que se presenta como uno de los grandes estrenos de la ficción española de Movistar+, se narra la historia de un crimen que se produce durante la celebración de la ‘rapa das bestas’, una de las fiestas gallegas más conocidas.

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero ¡Javier Cámara! #CámaraEH pic.twitter.com/kXi2sGowyk — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 9, 2022

«La rapa das bestas es una especie de limpieza que hacían a los caballos salvajes en Galicia. Los limpiaban y les cortaban el pelo. Es muy espectacular de ver», explicó el actor en ‘El Hormiguero’ sobre la fiesta cultural gallega que ha inspirado la nueva serie de Movistar+.

A Javier Cámara no le faltan proyectos. El actor también forma parte de la obra teatral ‘Los Farsantes’. «¿Cómo te cuidas?», le preguntó Pablo Motos, interesado en saber como se organizaba con una vida profesional tan frenética. «Mi perdición es el frigorífico en general. Estoy intentando aprender a controlar mi ansiedad, pero no. La controlaremos», respondió el actor entre risas.

Y añadió: «Me encantaría no comer cosas con azúcar, pero no lo he conseguido. Tengo varios problemas», señaló bromeando. «Me hace gracia porque la gente se pone nerviosa cuando se acerca a ti. Te pegan collejas… ¡y las señoras te tocan la barriga! Te agarran del michelín. Se toman muchas confianzas», exclamó el actor.