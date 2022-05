‘El Hormiguero’ recibió este miércoles a un invitado muy especial. Tras la visita de William Levy, el protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ que revolucionó a todo el plató, el programa de Antena 3 recibió la visita de uno de los actores más queridos de nuestro país, Antonio Resines.

Hace unos meses, tras pasar un mes y medio ingresado en la UCI, Antonio Resines hizo su primera aparición pública en ‘El Hormiguero’, a través de una pequeña entrevista por videollamada. Y este miércoles el actor reapareció en el plató, para presentar su nueva serie, ‘Sentimos las molestias’, ya disponible en Movistar+.

Tras su entrada al plató del programa, Pablo Motos expresó lo mucho que se alegraba de tener a Resines otra vez en ‘El Hormiguero’, dedicándole unas bonitas palabras: «Antes de nada quiero decirte que te quiero mucho y lo hemos pasado bastante mal», afirmó el presentador.

Antonio Resines nos cuenta la trama de “Sentimos las molestias”, su nueva serie en @MovistarPlus #ResinesEH pic.twitter.com/hZXbkia3pf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 4, 2022

Antes de comenzar la entrevista, Antonio Resines aprovechó su visita a un programa de máxima audiencia como ‘El Hormiguero’ para mandar un mensaje de apoyo a la sanidad pública, la cual considera que «ni está bien pagada ni bien administrada».

«Quiero lanzar un grito de apoyo para toda la sanidad pública, para toda la gente que la compone, que desde arriba hasta abajo y desde abajo hasta arriba, desde la gente de la limpieza hasta las enfermeras y los médicos. Lo que hacen no está ni bien pagado ni bien administrado. Y lo tengo que decir públicamente, es fundamental que haya más médicos en atención primaria, en especialidades…», comenzó diciendo el actor.

«Se que en Madrid va a haber una huelga, no se en el resto de España. Y desde aquí pido por favor a la administración que se sienten con ellos, y que lleguen a un acuerdo. Porque es fundamental que haya más médicos», expresó.

“Pido a la administración que se se sienten con ellos” Antonio Resines pide apoyo para la Sanidad pública #ResinesEH pic.twitter.com/zkCcO5QkZi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 4, 2022

Durante la entrevista, Antonio Resines recordó su paso por la UCI tras dar positivo en Covid-19. El actor explicó que a pesar de que en un primer momento se dijo que tenía las tres vacunas, no fue así: «Me cogí la variante Delta porque no me había puesto todavía la tercera vacuna».

«Estuve tres o cuatro días en casa, me empecé a poner bastante malo, llamamos al SAMUR y de ahí a urgencias. Me hicieron una placa y tenía los pulmones con neumonía doble bilateral. Me pasaron a la UCI y a los cuatros o cinco días, como no mejoraba, me intubaron», recordó el actor.

El actor confesó que incluso llegó a pedir a los médicos: «‘pegarme un tiro que ya no puedo más’. Entonces, me dijo uno de los médicos: ‘Pero cómo te vas a morir tú. No sabes la cantidad de veces que he usado el truco de la escobilla con mis hijos cuando eran pequeños’. Después de ese momento, de repente me pegó como un subidón y aquí estoy», expresó con una sonrisa, llevándose el aplauso del público.