‘El Hormiguero’ cerró la semana con la visita de uno de los presentadores más queridos de Antena 3. Este jueves 5 de mayo, Pablo Motos recibió a Roberto Brasero en el plató del programa, uno de los meteorólogos con más audiencia de la televisión.

Tales son los niveles de audiencia que genera el tiempo de Antena 3 noticias con Brasero, que Atresmedia ha confiado en él para un nuevo proyecto, que dará comienzo este domingo 8 de mayo.

De esta forma, el invitado acudió a ‘El Hormiguero’ para hablar de ‘Mundo Brasero’, un nuevo espacio que llegará el domingo a las 19:45 horas a Antena 3 sustituyendo a ‘Antena Abierta’, el espacio informativo de la tarde de los domingos que no ha conseguido destacar en audiencia.

Durante su entrevista en ‘El Hormiguero’, además de presentar su nuevo programa, Roberto Brasero recordó que fue uno de los más insistentes en avisar de la llegada de la borrasca Filomena, que cubrió Madrid de blanco en enero de 2021.

Este domingo se estrena ‘Mundo Brasero’, un nuevo programa presentado por el gran @tiempobrasero #BraseroEH pic.twitter.com/gUlVFTC3NL — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 5, 2022

«Tú nos avisaste de Filomena a la perfección y no te hicimos caso», confesó Pablo Motos. «Me sentí como Leonardo DiCaprio en la película No mires arriba», bromeó Brasero. «Pasó como el cuento de Pedro y el lobo, que había avisado tantas veces y no había pasado que nadie me tomaba en serio», explicó.

No obstante, «hubo gente que sí. En el programa de Susanna Griso estábamos diciendo que a las seis de la tarde había que marcharse a casa. Puedes hacer caso o no, pero nosotros teníamos una previsión de que a las seis de la tarde iba a empezar a complicarse. En Madrid se complica con cinco centímetros y cayeron 50, imagínate», explicó el meteorólogo.

«Imagínate cuando ya no son las seis, son las nueve, que era el momento en que salían muchos trabajadores y centros comerciales. En un país ideal habrían dicho, con esta previsión de algo excepcional que es Filomena, que todo el mundo a casa a las seis. ¿Cómo se hace eso? Es difícil, pero ese es el siguiente paso que tenemos que dar, creérnoslo y actuar en consecuencia», recordó el invitado.