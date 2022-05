‘El Hormiguero’: Lola Índigo, entre lágrimas al hacer balance de su etapa profesional

Una noche más, ‘El Hormiguero’ regresó a Antena 3. Tras la visita de Javier Cámara, el programa continuó la semana con la visita de una de las artistas españolas del momento. Pablo Motos recibió este martes 10 de mayo a Lola Índigo, que acudió para presentar su nuevo proyecto.

Lola Índigo acudió a ‘El Hormiguero’ para presentar su primer documental, titulado ‘La Niña’, que estará disponible en Amazon Prime Video a partir de este viernes 13 de mayo de 2022. En él, la artista hace un recorrido por su carrera, desde sus inicios hasta el éxito que la acompaña a día de hoy.

Durante su visita a ‘El Hormiguero’, la artista granadina también habló sobre el concierto más importante de su carrera: ‘La Niña XXL’. Un concierto que tendrá lugar el próximo 15 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y que la propia Lola Índigo define como «una noche única», puesto que habrá más sorpresas, más baile, más espectáculo y más artistas sobre el escenario que nunca.

Durante la entrevista en ‘El Hormiguero’, Pablo Motos dio paso al tráiler de su documental, ‘La Niña’, un vídeo tras el cual la artista se emocionó mucho y no pudo evitar ponerse a llorar: «Es que es muy fuerte. Para mí tener la oportunidad de hacer un proyecto con mis amigas y con mi gente ha sido una cosa muy chula», señaló Lola Índigo entre lágrimas. Lola Índigo aseguró que se siente muy afortunada con todo lo que está viviendo: «Pasan los años y es que no me lo creo», señaló.

Además, Pablo Motos reconoció que cuando le preguntan por el secreto del éxito piensa en Lola Índigo, que es una persona muy trabajadora y es que «con una persona trabajadora no puede nadie».