El pasado domingo 8 de junio, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de Fiesta presentada por Emma García. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Carmen Alcayde pisó el plató tras su regreso de Supervivientes 2025. Recordemos que este regreso a la realidad no está siendo del todo sencillo para ella, puesto que su fuerte encontronazo con Montoya, a quien considera como «mi todo», le sigue afectando mucho. Hasta tal punto que, en mitad de la entrevista en Fiesta, la tertuliana rompió a llorar al insistir en que absolutamente nadie era capaz de entender realmente su situación: «Mi vida sigue siendo la playa. Montoya era mi todo, mi padre, mi hermano, mi hijo. En lo sexual no, no me atrae nada. No tenía a nadie más». Y añadió: «No lo habéis entendido. Iba a divertirme y a divertir a la gente», alcanzó a decir, entre sollozos.

En ese preciso instante, a Emma García no le quedó más remedio que paralizar Fiesta con la intención de consolar a la que fuese concursante de Supervivientes 2025: «No te veo bien», aseguró la reconocida presentadora de televisión. Fue entonces cuando Carmen confesó que en estos días, desde que llegó a España, no ha hecho más que estar encerrada en su habitación llorando por Montoya, el que fuese su gran compañero en el reality que se desarrolla en Honduras. Algo que impactó a la propia Emma García, que no tardó en decirle lo siguiente: «Tienes que estar un poquito mejor. Te has desgastado». Pero no todo queda ahí, puesto que, en su habitual encuentro con Sandra Barneda en los pasillos de Mediaset, Emma García lanzó una reflexión más sobre Carmen Alcayde: «Está sin adaptarse a la realidad. Me ha impresionado mucho no solo en el programa, fuera hemos estado hablando. Tiene su mente y su corazón en Montoya».

Antes de romper a llorar al recordar al de Utrera, Carmen Alcayde recordó su paso por los Cayos Cochinos de Honduras. De esta forma, y como no podía ser de otra manera, se sinceró sobre su convivencia con Pelayo Díaz. Según la valenciana, el asturiano «se la ha colado» a la audiencia al no haber sido él mismo durante el concurso.

Para ella, este reality no es solamente demostrar dotes de supervivencia, sino que hay que aportar algo más para intentar entretener a los espectadores: «Esto no es caza y pesca. Me hubiera gustado que la gente fuera ellos mismos». Y añadió: «A mí me gusta el Pelayo de Cámbiame. Qué ganas tengo de enfrentarme a él. Los cámaras bostezaban al grabarlo».

Aun así, aplaudía que el estilista había sido tremendamente inteligente a la hora de haberse ganado al público. Eso sí, a pesar de su innegable enemistad, tiene claro que Pelayo merecía estar en la final: «Lo ha dado todo. Ha hecho lo que todos esperábamos de él y, sin embargo, se ha ido. Creo que se tendría que haber ido Escassi».

Por si fuera poco, Alcayde recordó que Supervivientes se trata de un reality en el que constantemente estás al límite, sumado a estar sin sus hijos y su familia: «Estuve con un Pelayo que no es Pelayo, con chicas que seguían su estirpe, con un montón de seguidores. Y Montoya, que era divertido. En la tele puede que no te caiga bien todo el mundo, no todos somos iguales».