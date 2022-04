El pasado fin de semana se vivió un momento muy incómodo en ‘Viva la vida’, después de que José Antonio Avilés realizase un comentario muy desafortunado contra Ana María Aldón. Un comentario tras el cual, Emma García se vio obligada a pararle los pies.

Una vez más, José Antonio Avilés hizo perder la paciencia a Emma García, que a pesar de intentar mantener el tipo, no dudó en estallar contra el colaborador, que acababa de hacer pasar un momento muy desagradable a Ana María Aldón.

Todo comenzó después de que Ana María Aldón recibiera una llamada en directo de su cuñada. Una llamada que le dejó en shock y sin ganas de hablar. “El problema es que estoy estorbando. No me meto en la vida de nadie, de ninguno. Solo vivo mi vida con mi marido y con mi hijo. A mí nadie me puede decir cómo tengo que llevar mi vida. Hago mucha falta a mucha gente que la tengo lejos y otra que tengo cerca quiere gobernar mi vida, y no”, expresó la colaboradora.

Ana María Aldón siembra la duda: ¿Es Conchi quien filtra información sobre los problemas que tiene con Ortega Cano? 💥 #VivaLaVida493 https://t.co/vFSgotxMuD — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) March 26, 2022

En ese momento, José Antonio Avilés metió el dedo en la llaga, al asegurar que existen grabaciones de Conchi, la hermana de José Ortega Cano, en las que afirma que el hijo que Ana María Aldón y él tienen en común, no es hijo del torero. Unas declaraciones que hicieron que la colaboradora rompiese a llorar en directo.

“Solo por respeto a tu amiga, eso no… Sabes que le duele de una manera especial, parece mentira que no lo sepas, de verdad”, le dijo Emma García al colaborador con un tono muy serio. “Siento Ana este momento, ¿eh?”, le dijo la presentadora a su compañera.

Esta tensión se mantuvo durante toda la tarde, pues Emma se vio obligada a frenar al colaborador en varias ocasiones más. “¿Os dais cuenta que estamos aquí exponiendo temas sobre la mesa que no nos llevan a ningún sitio? Mira de verdad, zanjamos todo esto” señaló la presentadora muy enfadada, al ver que el asunto se les estaba yendo de las manos.v