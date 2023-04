Emma García defiende de las críticas a un colaborador de ‘Fiesta’: «Estáis contra él»

Gema Aldón y Raquel Mosquera protagonizaron varios enfrentamientos en Supervivientes 2023. La hija de Ana María Aldón y la peluquera no se entendieron en ningún momento Honduras, algo que se comentó en la última entrega Fiesta, el programa presentado por Emma García.

Aunque señaló que «ha sido una muy buena superviviente», Aurelio Manzano no dudó en afear el tono que la joven empleó en estas discusiones con Raquel Mosquera durante su paso por la isla: «También creo que sus modales y sus formas le perdían», expresó el colaborador.

Y añadió: Creo que va a ganar mucho, porque, a nivel de imagen, hubiese quedado peor de haber seguido». No obstante, Ana María Aldón, la madre de la concursante, presente en plató, le dio la vuelta al asunto: «O podría haber aprendido un poco más, o haber apaciguado ese ímpetu».

Ana Obregón habría llamado a su hija «Ana-Lequio» y sus familiares confirmarían que la van a llamar «Analé» 🤔 ¿Os gusta el nombre «Analé»? 🎉 #FiestaT5

🔵 https://t.co/9HfTFyvIQw pic.twitter.com/azmzPfVLVP — Fiesta (@fiestatelecinco) April 2, 2023

«Vuelvo a decirte que le has dado una educación, una buena educación, y eso no lo pongo en duda, pero está claro que ella no fue a esas clases» expresaba Aurelio Manzano. «Bueno, pues, cuando venga, se la das tú la educación. Como tienes tanta. Yo he hecho lo que he podido», le decía Ana María Aldón.

Alexia Rivas intervenía y lo hacía para cargar contra Aurelio: «La educación no siempre se trata de que ella hable más exagerada. Tú muchas veces demuestras menos educación pisando a compañeros, no dejándonos hablar. Eso también es falta de educación». «Ahora mi querida Alexia me va a dar clases a mí de cómo hablar en un plató», respondió el periodista.

Aurelio Manzano volvía a la carga: «Escuchándote, estarás de acuerdo, y si no te lo pregunto, ¿ella ha sufrido mucho en su anterior relación y esto es un bálsamo?». «Yo creo que sí, Aurelio», aseguró Ana María. «¡Qué maravilla! ¡Viva el amor!», señaló Emma García.