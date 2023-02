Emma García, obligada a abandonar el plató de ‘Fiesta’ tras un ataque de risa en el peor momento

Como cada fin de semana, Fiesta regresó a la parrilla televisiva con un nuevo programa presentado por Emma García. Un encuentro donde, entre otros temas, abordaron en exclusiva una noticia relacionada con el futbolista, Jasper Cillessen.

El equipo tenía entre manos una de las informaciones más serias de la tarde. Pero, cuando llegó el momento de dar paso a la noticia que manejaba Saúl Ortiz, la presentadora fue víctima de un inesperado ataque de risa. Una situación que tuvo lugar en un momento bastante inoportuno, dado el calibre de la noticia.

Emma García no puede parar de reír y tiene que abandonar el plató de #FiestaT5 https://t.co/aE3vpUpdzL — Fiesta (@fiestatelecinco) February 5, 2023

Al percatarse de que no podía parar de reír y que su comportamiento no correspondía con la seriedad del momento, Emma García preguntó al director del programa, en un par de ocasiones, si seguían adelante con la exclusiva o si se la saltaban. Sin embargo, la noticia en cuestión no podía quedar atrás, por lo que la periodista no dudó en tomar una drástica decisión para no entorpecer el trabajo de su compañero.

Decidida, Emma abandonó el plató para que la información exclusiva pudiese ser contada como era debido. Todo ello para, posteriormente, regresar junto a los colaboradores del programa y disculparse por lo sucedido. «Pido disculpas. Sé que ha sido muy poco profesional por mi parte, pero cuando te da la risa tonta…», se justificaba la presentadora, muy apurada.

Cabe señalar que la noticia de Jasper Cillessen, portero neerlandés que actualmente juega en NEC Nimega, estaba relacionada con su situación familiar. Al parecer, podría ser demandado por una mujer que le acusa de no atender las necesidades de su familia. «La situación de la familia de este futbolista es bastante complicada», señaló Saúl Ortiz respecto a la situación que acontece en el entorno del deportista.