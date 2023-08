Elton John, hospitalizado a sus 76 años tras sufrir un accidente en su casa

El cantante Elton John de 76 años recibió este lunes el alta hospitalaria tras una caída en su domicilio del sur de Francia y ser posteriormente trasladado al centro hospitalario Princesa Grace de Mónaco, según ha confirmado su representante al medio británico Daily Mail.

«Podemos confirmar que tras un resbalón ayer en su casa del sur de Francia, Elton visitó el hospital local como medida de precaución. Tras las revisiones, fue dado de alta inmediatamente esta mañana y ya está de vuelta en casa y en buen estado de salud», ha asegurado el representante.

A pesar de la preocupación inicial, sobre todo debido a su edad, el cantante, según el medio británico, tan solo sufrió heridas de carácter leve. En el hospital, el equipo médico le realizó un escáner cerebral y lumbar para revelar posibles fracturas.

«I’m still standing, better than I ever did.»

Elton John is back home after spending the night in hospital. pic.twitter.com/9m4mhLj26L

— California Times Journal (@CaliforniaTJ25) August 29, 2023