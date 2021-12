La cantante Edurne tuvo a su primera hija junto al futbolista del Manchester United, David De Gea, el pasado cuatro de marzo. Desde entonces tiene que compaginar su faceta de madre con la de cantante y jurado en ‘Got Talent’, programa de Telecinco. Este año ha visto como su disco, lanzado en 2020 una vez acabada la cuarentena, ha seguido consiguiendo ventas, puesto que fue número en ventas. Y es que la cantante llevaba cinco años sin sacar un álbum de estudio. También se ha podido dejar ver por los XXV Premios Dial el pasado 23 de noviembre en Tenerife.

Ahora, la cantante madrileña está trabajando en la reedición de su último proyecto, ‘Catarsis’, que verá la luz el 14 de enero, ya que “como no he podido darle el cariño que yo creo que se merecía este disco, he decidido darle una nueva oportunidad, para poder volver hacer giras, firmas y disfrutar con mi gente”, explicó la intérprete en una entrevista para El Mundo.

Además, sigue estando los viernes en el programa de talentos donde ella se siente muy cómoda y en la misma entrevista agradeció que todavía existan programas como este, puesto que ella salió de uno de ellos y cree que dan a conocer a mucha gente en España. Cuando le preguntan sobre el mundo de la televisión, ella afirma que se siente muy cómoda que “es un complemento perfecto para mi música y ojalá que siga así mucho tiempo”.

Al preguntarle por su hija, Edurne no puede evitar sonreír porque como ella dice, es su «angelito». Espera poder cantar con ella en algún futuro, pero de momento en el presente piensa en pasar las Navidades con su marido en Inglaterra, ya que es la primera navidad que son padres. Lo que no se esperaba la de Madrid es que le preguntasen por boda. “Dadme un poquito de tiempo, ¡por favor!, que acabo de tener una hija”, fue su contestación entre risas. La ex triunfita tiene la mente centrada en su hija y en su nuevo proyecto, por lo que la boda que tanto esperan sus seguidores todavía tendrá que esperar un tiempo, o quizá cualquier día nos sorprenden.