Edurne está viviendo una de las mejores etapas de su vida. La artista madrileña compagina desde hace unos meses su exitosa vida profesional, con la maternidad, algo que le ha cambiado la vida, y que en propias palabras de la artista, es «la experiencia más bonita que he vivido».

Aunque su vida profesional hace que tenga que estar siempre de un lado para otro, ya sea actuando, grabando los programas de ‘Got Talent’ o realizando entrevistas, la artista ha cambiado las prioridades de su vida, y su hija Yanay se ha convertido en el centro de todo.

Durante una entrevista reciente con Europa FM, Edurne habló precisamente de cómo le ha cambiado la vida desde que es madre. «La verdad es que todo el mundo me había dicho que me iba a cambiar la vida, pero es la experiencia más bonita que he vivido. Es duro, porque es verdad que te cambia la vida, pero lo mejor de mi vida».

Por otra parte, Edurne también habló del proceso de creación de la canción que compuso para su hija. Una canción que lleva como título el nombre de la pequeña, Yanay, y para la cual contó con la ayuda del músico gallego Andrés Suárez.

Además, durante la entrevista explicó la razón por la que no sabe si será capaz de cantar ‘Yanay’ en directo. Al ser una canción escrita para su hija, asegura que se emociona mucho, por lo tanto, es posible que derrame alguna lágrima al interpretarla sobre el escenario.

«Yo quería hacerle un tema especial y quise componerlo con Andrés Suárez porque tiene mucha sensibilidad y es muy difícil expresar con palabras el amor que se siente al ser madre. Y te diré más, nunca la he cantado en directo y no sé si seré capaz porque me emociono mucho», explicó.