Ed Sheeran regresa a nuestro país el año que viene. Lo hará el próximo 29 de junio en el Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife con su Mathematics Tour que recorre el repertorio de sus discos Plus, Subtract, Equals, Divide y Multiply. Hoy, comienza la cuenta atrás para conseguir entradas para el concierto del británico en España.

La venta tendrá lugar este viernes 10 de noviembre a las 11:00 horas (hora peninsular). Se pondrán a la venta entre 35 y 37 mil entradas para el único concierto de esta gira de Ed Sheeran en nuestro país. El paso del cantante internacional por la isla canaria es una gran oportunidad para Tenerife para los eventos internacionales.

¡@edsheeran VUELVE A ESPAÑA! ‼ 👉🏼 Pasará por Tenerife el 29/06 con su «Mathematics Tour» en 2024 con @calumscott como invitado especial ⚡ 🎟️ Entradas disponibles este viernes 10/11 a partir de las 11:00h (hora peninsular)

«Estamos muy orgullosos de que la producción del concierto la realice una productora de Tenerife. La isla estará en el punto de mira del mundo de la música a nivel internacional. Iniciamos una nueva etapa», decía Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife en la rueda de prensa de presentación. El director de la productora New Event, Leo Mansito, señalaba que este evento como una gran oportunidad para disfrutar del concierto y para visitar y conocer la isla de Tenerife.

Las entradas se podrán adquirir a través de las páginas entradas.com, edsheeran.com y de newevent.es. El precio de los tickets oscila entre los 69 y 89 euros. La apertura de puertas del recinto tendrá lugar a las 17:30 horas.

Esta gira donde cubre grandes éxitos como Shape Of You, Perfect, Thinking Out Loud o Photograph, entre otros, comenzó en el mes de abril del 2022 en Irlanda y ha pasado ya por Australia, Estados Unidos, parte de Europa y lo hará próximamente también por Asia.