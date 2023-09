Ed Sheeran, destrozado tras verse en la obligación de cancelar uno de sus conciertos

Para un artista, tenga la popularidad que tenga, suspender un concierto se convierte en una de sus peores pesadillas. Esta situación la ha vivido Ed Sheeran en carne propia, recientemente, y por la cual no ha podido evitar mostrar su desolación.

El británico continúa recorriendo el mundo con su música y hace unos días realizó una parada en la ciudad de Paradise, en Nevada. Sin embargo, y desafortunadamente para sus seguidores, se ha visto obligado a cancelar su concierto. Eso sí, como todo un profesional y antes de que diversos rumores comenzasen a surgir, ha sido el propio Ed Sheeran quien ha explicado lo ocurrido.

«Un poco más de contexto sobre la cancelación de ayer. Fue una cuestión de seguridad y realmente intentamos hacer lo mejor que pudimos para que el espectáculo se realizara, pero no voy a arriesgar la seguridad de mis fans por nada. Realmente estoy destrozado, esto estaba fuera de mi control, pero asumo toda la responsabilidad por todos los que quedaron excluidos de la cancelación», comenzó escribiendo el cantante británico.

Asimismo, y lejos de dejarlo ahí, ha tranquilizado a sus seguidores al ofrecerles una nueva fecha para el concierto. «Por supuesto, los reembolsos están disponibles en el punto de compra y hay un espectáculo reprogramado el 28 de octubre, si la gente aún quiere venir, les prometo que será especial»,destaca.

Pero, a pesar de sus palabras, admite que no puede evitar sentirse mal por lo acontecido y por romper las ilusiones de los asistentes en ese momento. «Sin embargo, nada quitará el esfuerzo que hizo la gente para llegar a Las Vegas y lamento que no se haya comunicado antes a la gente que esperaba afuera. Realmente pensamos que el espectáculo iba a realizarse hasta el último momento, pero no fue posible por razones de seguridad. Lo siento de nuevo por todos los afectados y espero veros en octubre», concluye.