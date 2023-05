Ed Sheeran comparte una reflexión tras el estreno de ‘Subtract’ en una semana complicada para él

El lanzamiento del nuevo disco de Ed Sheeran se vio empañado por el juicio al que se enfrentó el artista tan solo unos días antes, por un supuesto plagio de su canción Thinking out loud. Afortunadamente, el veredicto del juez fue a favor del artista británico, que tras unos días turbulentos puede respirar tranquilo.

El pasado viernes vio la luz Subtract, el nuevo álbum de estudio de Ed Sheeran. Un disco con el que ponía fin a su era Mathematics, y abría su corazón como nunca a través de las 14 canciones que lo componen. No obstante, días antes del lanzamiento el artista amenazaba con dejar la música si salía culpable del juicio.

Finalmente, el juicio tuvo un final feliz para el artista, que a través de sus redes sociales ha compartido cómo se sentía en una semana tan importante para él debido al lanzamiento del disco, mientras que se encontraba a la espera de declarar en el juicio por un supuesto plagio.

A través de sus redes sociales, el artista expresó sus emociones tras la acogida del álbum. “Me siento un poco desorientado en este momento. Hice este álbum como una forma de dar sentido a las cosas que pasan por mi cabeza, y estoy inmensamente orgulloso de él. Me he levantado esta mañana y me he sentido más aliviado», escribía.

Y añadía: «Más aliviado de que el álbum esté en el mundo y más aliviado de que la gente conecte con él a un nivel tan profundo y significativo. Todo lo que quiero de este álbum es que la gente sienta algo cuando lo escuche. Nos hace sentir menos solos cuando nos damos cuenta de que nuestros sentimientos más embarazosos y oscuros son cosas por las que pasa todo el mundo”.

Por otro lado, el artista también aprovechó para anunciar otro proyecto que salía el mismo día: “Hice un álbum visual con la increíble Mia Barnes que saldrá más tarde hoy, ella es increíble y no puedo esperar a que ustedes lo vean. Os quiero a todos x”.