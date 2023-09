Ed Sheeran dedica una de las canciones de su nuevo disco a una de las protagonistas de ‘Friends’

Ed Sheeran no deja de sorprender a sus fans. En esta ocasión, el artista británico que se encuentra a la esperada del lanzamiento de su nuevo álbum Autumn Variations, ha compartido un adelanto de American Town, canción inspirada en la icónica serie estadounidense Friends.

A través de un video compartido en el pasado miércoles en sus redes sociales, Ed Sheeran interpretó una parte de su nuevo sencillo junto a su amiga y ex actriz de Friends, la actriz Courteney Cox, quien interpreta el papel de Mónica Geller en la popular serie estadounidense.

«Courtney, Courtney, Courtney. Escribí esta canción inspirada en Friends, el programa en el que apareciste», le dice Ed Sheeran a Courteney Cox mientras colocaba la cámara para empezar a tocar la guitarra y cantar una de las canciones de su nuevo álbum de estudio, que se verá la luz el próximo 29 de setiembre.

@edsheeran sings his new song ‘American Town’ to his friend @CourteneyCox who wrote it after being inspired by her hit show ‘Friends’. pic.twitter.com/EOfxPJphIJ

— Warner Music Africa (@WMAfrica) September 22, 2023