El director de ‘El Juego del Calamar’ no descarta una temporada 4: «Nunca digas nunca»

Cuando El Juego del Calamar aterrizó en Netflix, poco podían imaginarse los suscriptores de la plataforma que estarían siendo testigos de uno de los mayores fenómenos audiovisuales de los últimos tiempos. Y es que, la producción coreana no solo ha conquistado al público con su espectacular historia, también lo ha hecho con sus personajes. Tras cosechar todo tipo de hitos en el 2021, la serie volvió por todo lo alto en diciembre de 2024. Todo ello para concluir su travesía este pasado 27 de junio. El desenlace de una serie que ha generado todo tipo de críticas, como suele ser habitual en ficciones de esta magnitud.

El Juego del Calamar ha finalizado su historia, de manera oficial, y lo ha hecho de la mano de sus seis últimas entregas. Un final no apto para cardíacos donde se ha podido saber cuál es el destino final del jugador 456, también conocido como Song Gi-hun, qué sucedió con la organización que orquestaba este macabro juego y cómo finalizaron el resto de tramas. El adiós a una de las joyas de la corona de Netflix que, tal parece, no será definitivo. De hecho, por lo que se ha podido saber, el propio director de la producción coreana no ha tenido reparos en dejar la puerta abierta un posible regreso de este universo audiovisual.

La plataforma de la N roja ha puesto a disposición de sus suscriptores un capítulo especial titulado El Juego del Calamar: Hablan los protagonistas. De esta manera, el director de la serie, Hwang Dong-hyuk, y dos de los grandes protagonistas, Lee Jung-jae (jugador 456), y Lee Byung-hun (el líder) se han reunido para abordar ciertos aspectos de la última temporada.

Los artistas han hablado de diversos temas con el objetivo de dar un poco de luz a ciertos sucesos que se han producido en la historia. El porqué de cada decisión ha sido contado por el director, quien no ha tenido reparos en dejar claro que había dos finales escritos. De hecho, en el final alternativo, supuestamente, Song Gi-hun veía como, a pesar de su lucha, la organización seguía reclutando jugadores en otras partes del mundo.

Asimismo, entre tema y tema, el director dejó la puerta abierta a un posible regreso de este universo a la pequeña pantalla. «Si ponemos final por completo a la historia, los fans se enfadarán y no tendríamos justificación para volver», dijo respecto al desenlace elegido.

«Me gustaría ver toda la historia de la vida del líder, desde lo que sucede en la serie y lo de él participando en los juegos», opinó el actor Lee Jung-jae. «Hasta lo que le podría pasar después de los acontecimientos de la tercera temporada. Me gustaría ver una serie titulada El líder», agregó. Unas palabras que fueron escuchadas por el director.

El director de ‘El Juego del Calamar’ sobre el regreso de la serie: «Yo nunca cierro la puerta»

«Bueno, ya hemos terminado esta serie. Primero esperemos cómo responde el público a esta. Dejemos que se asiente y luego ya nos pondremos a pensar», dijo. Unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie y con las que, claramente, no descarta que esta producción siga creciendo en un futuro.

Asimismo, lejos de quedar ahí, el director ha sido muy contundente en su intervención con el medio GMA. «Hay un dicho: ‘Nunca digas nunca’. Yo nunca cierro la puerta», sentenció. Por lo tanto, hay ideas y ganas de continuar con esta impresionante historia. Pero, solamente el tiempo y el público serán los encargados de elegir si verá la luz o no.