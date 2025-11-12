El dineral que Lucas estaría dispuesto a pedir a Andy por sus declaraciones en ‘El Hormiguero’

Tras más de 20 años como pareja musical, Andy y Lucas han terminado de la peor manera posible su relación profesional y de amistad. Horas después del su último concierto, Andy anunciaba que daría el paso para comenzar su carrera en solitario, dejando claro que su desacuerdo era total. El cantante gaditano ha comenzado su promoción y lo hace por programas como El Hormiguero y El tiempo justo, donde no ha dudado en sacar a la luz muchos de los trapos sucios del grupo, siendo las cuestiones económicas las que más han dado que hablar. Después de estas entrevistas, parece que Lucas González estaría ya pensando en presentar una demanda por cientos de miles de euros contra el que fue su amigo.

Andy le ha contado tanto a Pablo Motos como con Joaquín Prat, que sus problemas con Lucas comenzaron hace años, cuando decidió llevar por completo la gestión del dúo tras su salida de la discográfica Sony. Desde entonces, asegura que no ha visto un euro por los beneficios conseguidos de sus canciones en las plataformas, mientras que las que grabaron en su etapa con grandes discográficas sí que le llegan. Motos le llegó a decir que estaba perdiendo 5.000 euros mensuales en un rápido cálculo, aunque los pagos de derechos de autor son muy complejos.

También aseguró que no puede aparecer en la canción Son de amores como autor, todo por un empeño de su compañero, algo de lo que se arrepiente haber dejado que pase. Además, habló del famoso enfrentamiento que tuvieron en un concierto en Mérida, dejando claro que no se tocaron, aunque sí que explicó que no lo hicieron porque les pararon.

«Acabé en el hospital, pero no fue porque él me agrediera, días antes me había hecho daño jugando al fútbol. Le vi venir hacia mí y en ese momento nos separaron y en ese encontronazo quise tirar para adelante y me acabé de romper», aseguró.

La reacción de Lucas a las entrevistas de Andy

El programa No somos nadie y el periodista Carlos García López, de Y ahora Sonsoles, aseguran que el artista «está muy dolido» y que siente que está siendo «injustamente tratado», por lo que está pensando tomar acciones legales contra su ex compañero. Esa cantidad podría ascender hasta los 150.000 euros, aunque de eso lo tendrá que decidir un juez.

«Me dicen que no solo por lo que ha dicho públicamente, sino por lo que ha ido deslizando», apuntaba el periodista de Antena 3. En concreto, este enfado estaría provocado por las palabras sobre la famosa operación de nariz, de la que insinuó algunas cosas con sus palabras relacionadas con un posible consumo de drogas, aunque en ningún momento lo dijo claramente.

«Presuntamente, puedo decir que no dijo del todo la verdad, pero eso lo sabe la gente en la calle», fue la respuesta de Andy al recordar que los problemas de Lucas fueron por no hacerse las curas tras su operación. «Yo no soy traumatólogo, así que le pregunté y me dijo que no se había hecho las curas, que se había operado para estar bien físicamente. Fue empeorando y me dijo que había sido por las curas. A mí me contaba eso, no sé realmente la verdad (…) Tengo mis sospechas, pero no se puede demostrar nada, aunque pueda ser un poco extraño», así zanjaba ese asunto al hablar de ello en El Hormiguero.