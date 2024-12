‘Un desastre es para siempre’: cuándo se estrena en España y cómo ver (online y tv)

Las adaptaciones literarias siguen a la orden del día, también en la gran pantalla. Uno de los estrenos más aclamados de los últimos años ha sido el de Maravilloso Desastre. La película es una adaptación del popular best seller de Jamie McGuire. Una historia de romance juvenil que consiguió ser superventas de The New York Times y de USA Today, en Estados Unidos). Una serie de récords que se extendieron a nivel internacional y que hicieron de esta novela una de las más aclamadas del 2011. Debido a ello, el libro fue adaptado a la gran pantalla en el 2023.

Protagonizada por el actor Dylan Sprouse, que interpreta a Travis Maddox, y por la actriz Virginia Gardner, que se presenta como Abby Abernathy, la película se convirtió en todo un fenómeno entre el público adolescente. Dirigida por Roger Kumble y coescrita por Kumble y Jamie McGuire, el proyecto fue presentado en cines como uno de los más esperados de la temporada. Por ello, y debido a su buen recibimiento, los altos cargos de la producción se han puesto manos a la obra para presentar su secuela en la gran pantalla.

Sinopsis de Un desastre es para siempre

La historia de amor de Abby y Travis da un paso muy importante. Tras una alocada noche de diversión en Las Vegas, al despertar, los jóvenes descubren que se han casado. Pero, lejos de alarmarse, deciden celebrar su unión con una luna de miel en México.

Durante este viaje, la pareja de recién casados pasarán días junto a sus familiares y amigos. Sin embargo, una serie de situaciones completamente inesperadas pondrán del revés sus apasionados primeros días como matrimonio.

¿Cuándo se estrena en España (tv y online)?

Continuando con la misma fórmula empleada en su primera película, Un desastre es para siempre fue estrenada primeramente en cines. Su llegada a la gran pantalla española tuvo lugar el pasado 13 de septiembre. Un lanzamiento muy esperado y con el que se consagró como uno de los estrenos más esperados del final del verano.

Pero, para los que no hayan tenido la oportunidad verla en su lanzamiento, que no cunda el pánico. La plataforma de Prime Video ha vuelto a apostar por esta franquicia de Wattpad, por lo que muy pronto llegará a su catálogo audiovisual. Pero, ¿cuándo?

Tal y como hemos podido confirmar, Un desastre es para siempre aterrizará el próximo 19 de diciembre en Prime Video. Una apuesta muy acertada de cara a las próximas festividades navideñas y que está siendo esperada con ganas por parte del fandom.