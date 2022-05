Demarco Flamenco continua conquistando a su público con su nueva andadura musical. Si hace tan solo unos meses el artista causaba furor con el lanzamiento de temas como ‘Si te vas a quedar’ o ‘Clavaito en la piel’, ahora ha vuelto para demostrar a todos que lo mejor está por llegar.

Presentado bajo el título de ‘Valentía’ el artista ha acudido a sus redes sociales para compartir con todos sus fans la noticia que lo tiene sumido en una nube de alegría. Y es que, dicho tema se presenta como el cuarto adelanto de su próximo proyecto discográfico.

A través de su nuevo single, Demarco Flamenco intenta mandar un mensaje positivo en forma de balada. Versos donde el artista canta sobre tener la valentía de volver a enamorarse, ya que «es tan bonito el amor que nunca se le puede decir que no». Un sencillo que engancha desde la primera escucha y que, como no podía ser de otra manera, ha sido recibido con los brazos abiertos por los seguidores del intérprete.

Disponible en todas las plataformas de streaming, ‘Valentía’ incita a ir a por ese amor y decirle a esa persona lo que sientes ya que «la vida no tiene sentido si tu no te atreves». Pero, eso no ha sido todo. Demarco Flamenco ha querido hacer de este estreno uno de los más especiales.

Por ello, y para ir calentando motores ante la próxima publicación de su disco, el cantante ha compartido también la versión lírica del video de ‘Valentía’. Un audiovisual que se encuentra posicionado entre las tendencias musicales más vistas de la plataforma de YouTube. Una prueba más con la que el artista ha vuelto a dejar claro que lo mejor está por llegar y que promete no decepcionar a nadie con su nuevo trabajo discográfico.