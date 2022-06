Daviles Novelda y Cali y el Dandee sorprenden con ‘La Musiquita’

Daviles de Novelda, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los artistas que más está dando de qué hablar en la industria musical. Esto no es producto de la casualidad, sino del enorme esfuerzo, constancia y dedicación que ha demostrado tener. Pero, sin lugar a dudas, uno de los grandes puntos de inflexión de su carrera llegó con el lanzamiento de Flamenco y Bachata.

Esa fue la canción que le abrió las puertas para poder cumplir otros tantos sueños. Algunos de ellos fueron colaborar con artistas de la talla de Omar Montes y RVFV. ¡Pero no todo queda ahí! Daviles de Novelda parece haber dado el salto a la industria internacional, al colaborar con uno de los dúos musicales más importantes del momento.

Estamos hablando, cómo no, de Cali y el Dandee. Los artistas colombianos no han dudado un solo segundo en aceptar la propuesta de colaborar con Daviles de Novelda en una canción que promete sonar mucho este verano. Esta canción, titulada La Musiquita, no está dejando absolutamente indiferente a nadie.

YA DISPONIBLEEE!! La Musiquita con @Daviles_Novelda ya está en todas las plataformas digitales 😎❤️… y será la canción perfecta para este verano ☀️☀️ pic.twitter.com/w6bmzIHfQ7 — Cali Y El Dandee (@Calidandee) June 16, 2022

Estamos ante un tema verdaderamente especial, entre otras cuestiones, porque se combinan a la perfección los estilos de Daviles de Novelda y Cali y el Dandee. La fusión es sencillamente espectacular. Lejos de dejarnos sin palabras únicamente con la canción, los artistas han querido ir mucho más allá.

¿De qué manera? Con el lanzamiento del vídeo musical de esta sorprendente colaboración. En él, queda reflejado el talento y la frescura de Daviles de Novelda, pero también la magia y la experiencia de Cali y el Dandee. Con la playa como protagonista, queda perfectamente reflejada esa fusión que caracteriza a La Musiquita: flamenco y reggaetón.

Como decimos, se trata de una colaboración tan inesperada pero acertada que promete ser uno de los hits de este verano. ¿Aún no has escuchado ‘La Musiquita’? ¿Tampoco has visto su videoclip? No te preocupes porque a continuación encontrarás todo lo necesario para disfrutar de este nuevo sueño cumplido de Daviles de Novelda junto a Cali y el Dandee.