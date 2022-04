Rvfv ha lanzado su nuevo single acompañado de videoclip este pasado viernes 22 abril. Junto al productor Pablomas, con quien ya ha colaborado con anterioridad, ha elaborado un tema que promete sonar bastante este verano en las discotecas, como ya lo han hecho canciones suyas como ‘Mirándote’.

Durante el videoclip, el almeriense se convierte en dependiente de un supermercado bastante especial por sus productos, ya que tienen una connotación sexual: «platanitos almerienses», «mejillones de Pescadería», «espárragos Don Rafael» y «pepinillos hot». Durante los dos minutos y medio que dura el video, podemos encontrar un tono divertido que utiliza el humor.

Una vez más, el estilo vuelve a incluir una mezcla de reggaetón con trap que tantas veces le han hecho sumar éxitos, como el premio Odeón a ‘Artista Revelación Urbano’ que ganó el pasado año. «Tú estás con él, pero cuando él se va tú estás pensando en mí; tú no te olvidas de cómo yo te toqué y de esas noches que eras sola para mí», es la frase de un estribillo que promete pegarse mucho durante los próximos meses.

Rafael Ruiz Amador, como se llama realmente, está a punto de cumplir los 22 años y ya es un fenómeno musical. ‘Mirándote’ fue el tema que le hizo conseguir la fama con un millón de reproducciones en menos de una semana y entrando rápidamente en la lista de éxitos de España en Spotify. Tras ello, Rvfv volvió a lograrlo con ‘Prendío’, que suma ya más de 37 millones de escuchas, y poco tardó en lanzar el remix junto a Omar Montes y Daviles de Novelda.

No obstante, uno de sus mayores éxitos hasta el momento es ‘Ella no quiere rosé’ junto a Bandaga, con la que acumulan más de 155 millones de reproducciones. Ahora, será el cantante que tendrá el honor de abrir el ‘Huércal Live’ en su ciudad natal el próximo 29 de abril. ¡Corre a por tus entradas si no quieres perdértelo!