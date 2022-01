Tras haber pasado por el puesto de presentador de ‘La Resistencia’ Grison, Jorge Ponce y Candela Peña, ahora era el turno de Ricardo Castella. Mientras tanto, Jorge Ponce acudió a visitar a David Broncano a su casa para ver cómo se encontraba tras dar positivo en coronavirus. «Me he venido a ‘La torre Broncano’ y le he traído unas cosas porque está acostumbrado a recibir regalos todos los días de su vida y lleva tres o cuatro sin ellos. Lo mismo se muere», expresaba entre risas el colaborador.

Lo que no se esperaba Ponce tras correr al llamar a la puerta y que Broncano saliese con una máscara antigás, con un hacha y un cuchillo. «¿Dónde ibas? Aquí no viene nadie», le preguntó el presentador. «¿Quién va a venir si estás solo en la vida?», le contestó el colaborador. «¿Estamos en el programa?», dijo el gallego, a lo que Jorge le respondió: «Pues claro, si quieres hago esto para grabarle un vídeo a mi madre». Después de esto, le lanzó una mortadela, unos cigarros que acabó pisando y una caja que tenía un mensaje de Grison.

El colaborador le volvió a hacer otra pregunta: «¿Qué es lo que más querrías ahora mismo?». Y respondió que “el caballo de Bertín”. Fue cuando de repente aparecieron Sergio Bezos y Pablo Ibarburu disfrazados del animal trotando por el pasillo del edificio. «Estoy perfecto, sin síntomas, pero si os podéis marchar… Os lo agradezco mucho, sois muy buenos chicos», confesó el presentador.

«¿Para el lunes estás?», quiso cuestionarle Ponce antes de marcharse. David Broncano asintió: «El lunes ya llevaré más de siete días confinado, pero no hagáis muchos planes el fin de semana. Lo habéis hecho muy bien todos: Candela, Grison…». Por lo que la próxima semana se reanudará uno de los programas más exitos de Movistar+ con su presentador habitual.