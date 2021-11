Tras su paso con la gira por Estados Unidos, David Bisbal quiso sorprender a sus seguidores el pasado viernes 19 de noviembre anunciando un recopilatorio de sus canciones para celebrar que ya lleva dos décadas en la industria musical. El álbum se titulará ‘20 años contigo’ y, nada más decirlo, se formó un revuelo en las redes sociales, ya que menciono las partes exclusivas que habrá dentro del recopilatorio.

Ha sido el propio almeriense quien ha decidido colgar un vídeo en Instagram y desvelar esta noticia. “Hola amigos, ¿qué tal? Estoy súper contento y es un día muy especial porque, como sabéis, estamos celebrando una fecha muy importante en mi carrera. Y, como no, me gustaría compartirlo con todos vosotros. He pensado un montón en vosotros, porque con vosotros he compartido mi música a lo largo de este maravilloso tiempo”, fueron las primeras palabras de Bisbal al comenzar el vídeo.

“Estoy emocionado. No sabéis el tiempo que llevo trabajando con el equipo de Universal Music en este hermoso recopilatorio. Como veis, he podido recopilar fotos personales de cómo empecé mi historia en la música. Mis dos décadas. Estas dos décadas que llevo ya compartiendo mi música con todos vosotros. Por eso lo he titulado ‘20 años contigo’. Maravillosos”, agradecía el cantante a la vez que explicaba el significado del título.

“Aquí tenéis todas las canciones. Una fecha muy importante que no podía dejar atrás y que tenía que compartirlo con vosotros. Pero hay más para los coleccionistas, traigo esta caja maravillosa que es un vinilo. Podéis ver todos los detalles en dorado y luego también por ahí en el fondo de la caja mi firma también en dorado”, explicaba el artista acerca del contenido inédito que trae el recopilatorio.

“Me encanta la portada y todo lo que esconde. Se trata de un vinilo donde recoge estos dibujos maravillosos en los que se puede ver el joven Bisbal del principio de la carrera, el del décimo aniversario y el del vigésimo aniversario. También una pequeña dedicatoria y, como no, los vinilos. Cada uno de ellos va acompañado de las letras de las canciones que se incluyen dentro del mismo”, siguió explicando el de Almería sobre el contenido de ‘20 años contigo’.

“20 años contigo’… Parece mentira cómo ha pasado el tiempo, pero me encanta porque sé que todavía faltan muchos años que compartir juntos. Os quiero un montón y espero que disfrutéis de este maravilloso proyecto”, fueron las palabras que daban el broche final al vídeo.

Colgó seguidamente la portada del disco y fueron muchos los que le quisieron felicitar por sus 20 años de carrera musical, entre ellos Alfred García y Aitana Ocaña. Hacía poco se cumplía el 20 aniversario de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ y de allí salía un joven David Bisbal que no ha parado de cantar ni de componer. ¡Por otros 20 años más!