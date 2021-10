Todo comenzó el 22 de octubre de 2001, fecha en la que RTVE encendía sus cámaras para presentar ante toda España un programa que, sin saberlo, se convertiría en historia nacional de la parrilla televisiva, ‘Operación Triunfo’. Una primera edición que nos permitió conocer a grandes artistas que hoy en día forman parte de nuestros incondicionales en la música, David Bisbal, Chenoa, Rosa López, David Bustamante, Álex Casademunt, entre otros.

Han pasado 20 años desde entonces y muchos han sido los rumores sobre cómo será la celebración de este aniversario tan especial. Una información que ya ha salido a la luz y donde Gestmusic, productora del formato, ha dado detalles que no dejarán indiferente a nadie.

✨ Dice @NoemiGaleraN que tenemos una cita (de 24H) el próximo 22 de octubre 👉🏻 https://t.co/KMRcSwYG8P ❤️🎶 pic.twitter.com/KzNlU6xd5H — Operación Triunfo (@OT_Oficial) September 30, 2021

Según se ha revelado oficialmente, la celebración de las dos décadas de vida del talent show se realizará mediante un streaming de 24 horas sin interrupciones el próximo viernes 22 de octubre a partir de las 20:30 horas. Un evento muy especial que estará conducido por los propios protagonistas, por concursantes de las numerosas ediciones de este formato.

Pero eso no será todo, y es que, será una velada cargada de sorpresas. Tal y como han comunicado, los espectadores podrán ver imágenes inéditas que hasta ahora no habían visto la luz y podrán revivir también las mejores actuaciones y momentos de las 11 ediciones del programa. Una cita a la que no faltaran ni los profesores, ni los concursantes, ni los miembros del jurado.

Además, una de las grandes novedades es que por primera vez el público podrá escoger qué quiere ver durante todo el evento gracias a la interacción directa de las redes sociales del programa. Todo ello junto a la publicación del archivo de ‘Operación Triunfo’ que tiene 30 mil horas de grabaciones. Sin lugar a duda, una cita que no te puedes perder.