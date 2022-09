David Bisbal hace sold out en el concierto más especial de su carrera

David Bisbal tiene muchos motivos para brindar. Este 2022, el artista almeriense cumple 20 años de carrera en la música, una cifra muy especial que merecía una celebración igual de especial. Por ello, hace unas semanas anunció un concierto único en su tierra, Almería, para celebrar por todo lo alto estas dos décadas de éxitos.

Tras su puesta a la venta y en apenas unas horas, se han agotado las entradas para el concierto que David Bisbal ofrecerá el próximo 19 de noviembre en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo Power Horse Stadium. Una noticia que el artista ha celebrado muy emocionado.

De esta forma, se confirma el éxito del artista, no solo en su tierra sino en España y al otro lado del charco, donde también cuenta con una gran legión de fans que no ven el momento de que haga una gira de aniversario por Latinoamérica.

Hemos agotado todas las entradas de mi concierto 20 Aniversario. Estoy emocionado y os espero a todos el 19 de noviembre, en Almería, Power Horse Stadium! pic.twitter.com/PBB21zYG0T — davidbisbal (@davidbisbal) September 5, 2022

«Hemos agotado todas las entradas de mi concierto 20 Aniversario. Estoy emocionado y os espero a todos el 19 de noviembre, en Almería, Power Horse Stadium!», escribía el artista almeriense en su cuenta de Twitter tras conocer que se habían agotado todas las entradas.

Por otro lado, David Bisbal ha expresado que «tengo la ilusión de un niño al imaginarme cómo será esa noche» y explicó que este show supone el regreso a su tierra, lo que le permitirá «continuar con el sueño» que inició en el año 2002 cuando se marchó para convertirse, sin saberlo, en uno de los artistas más reconocidos de nuestro país.

«Va a haber muchas sorpresas, el escenario será especial, he pedido una plataformas que me acerquen a la gente, siempre había soñado con cantar en el estadio de la UD Almería pero ahora se ha hecho realidad y no me lo creo. «, expresó el artista almeriense.