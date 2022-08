David Bisbal tiene claro con qué artista internacional le encantaría colaborar

No todos los días se cumplen 20 años de carrera y David Bisbal puede presumir de haberse ganado el cariño del público incondicionalmente. Un público que lleva acompañándole desde sus primeros pasos en la música, hasta hoy.

El artista almeriense, actualmente está inmerso en La Voz México, sin embargo, con su tierra por bandera allá donde va, ha mantenido una charla con tres famosos youtubers. De esta manera, se ha sincerado de nuevo sobre su trayectoria en la música.

Para sorpresa de los youtubers, David Bisbal confesó que actualmente, debido al éxito que está teniendo en todo el mundo, si le ofrecieran colaborar con cualquier artista internacional, le gustaría poder trabajar con Bizarrap.

No cabe duda de que el productor y dj argentino es uno de los artistas del momento en todo el mundo. Por ello, si a David Bisbal le preguntan con quien le gustaría trabajar ahora mismo, él lo tiene claro, Bizarrap es su gran apuesta, y quien sabe si esta colaboración podría hacerse realidad en algún momento.

El artista también habló sobre su primer gran éxito, la canción Ave María, «Fue mi primer single y la gente joven la conoce porque la cantan en las bodas y en las ferias, por lo que ha pasado de ser un clásico a una canción con la que te lo pasas guay», reconoció David Bisbal durante la reciente entrevista.

Durante la entrevista, David Bisbal también se sinceró sobre sus últimas colaboraciones, y la gran acogida que han tenido: «También me han funcionado muy bien las colaboraciones que he hecho últimamente con Sebastián Yatra, Danna Paola, Aitana… La gente me las pide mucho», expresó el artista almeriense.