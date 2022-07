David Bisbal pone fecha de estreno a ‘Tú me delatas’, su nuevo single

Ya tenemos nombre y fecha para el nuevo single de David Bisbal, ya que se llamará Tu Me Delatas y se estrenará este viernes 15 de julio. El anuncio se ha hecho a través de las redes sociales del artista almeriense, en un post hemos podido saber como sonarán los primeros acordes del que seguro será su próximo éxito, además de las personas que se han visto implicadas en este nuevo trabajo del almeriense.

Es curioso que haya empleado los mismos colores que en su último álbum En tus planes: el fondo rosa fosforito con la letra de la canción en amarillo para destacarla. Además, el cantante ha querido jugar con el rosa poniéndose una camiseta de dicho color para el videoclip.

Lo poco que hemos podido disfrutar con el preview nos da algunas pistas de lo que va a ser el nuevo éxito de David Bisbal. El pequeño fragmento de la letra reza lo siguiente: “Tú me delatas y se me nota que ya no quiero nada que no sea tu boca. Tú me delatas porque se me nota…”. También hemos podido ver a una chica morena que aparece con una mariposa, un elemento que puede que nos desvele alguna pista acerca del tema que tratará el de Almería en Tu Me Delatas.

La canción está escrita y producida por Yakozuki, que también ha formado parte del elenco de Marc Anthony o Alejandro Sanz. Ambos artistas se han lanzado piropos a través de las redes sociales después de que Yakozuki le dedicase a Bisbal el siguiente tweet: “Qué bendición, siempre soñé trabajar para ti, bro! Gracias por la oportunidad! Te quiero catire!”. A lo que el coach de La Voz Kids ha respondido: “Igualmente para ti, que viva Venezuela y viva tu arte! Tendremos que ir a por más canciones ja ja ja”