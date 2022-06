David Bisbal: su importante reflexión sobre los momentos más complicados de la vida

David Bisbal ha sufrido un duro golpe personal. El artista almeriense, que actualmente se encuentra en México, compartió este miércoles un mensaje en su cuenta de Instagram con una reflexión sobre los momentos más complicados de la vida, debido a una perdida que le ha tocado muy de cerca.

A través de sus historias de Instagram, el artista ha hecho una honesta reflexión sobre la vida. «No hay barreras demasiado altas aunque tengas que saltarlas. A veces la vida te las pone en el camino y tienes que seguir a la misma velocidad que irías si no hubiera ninguna. ¿Qué hacer en estos casos? Quizás podríamos aminorar y levantar un poco. Siempre hay tiempo para volver a acelerar»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal)

Unas horas más tarde, y tras el fallecimiento de su entrenador personal después de una enfermedad repentina, el artista almeriense compartió un nuevo mensaje, en el que se podía entrever lo afectado que estaba por la dura noticia que había recibido.

«Se que pasará el tiempo y seguiré sin entender que no esté como cada día, sus risas. Todo! Dios no puedo hablar solo cantaré, cantaré lo más fuerte que pueda para que me escuche donde esté», escribió el artista junto a su publicación de Instagram.

La publicación de David Bisbal se ha llenado de mensajes de sus fans, donde una vez más, le han vuelto a mostrar todo su apoyo y cariño, en estos momentos tan difíciles. Cabe recordar que el almeriense es muy receloso de su intimidad, sin embargo, en esta ocasión ha querido compartir como se encuentra ante el duro golpe que la vida le ha dado.