Danny Ocean sorprende con ‘Volare’ como nuevo sencillo

El cantante y productor musical Danny Ocean ha vuelto a las primeras planas de los medios de comunicación musical por su nuevo single llamado Volare. Este single supone su primera canción desde que sacase hace poco su nuevo disco, el cual tiene un total de 16 canciones. Una de las canciones más destacadas de este disco es la colaboración que ha hecho con Tini llamada Tú no me conoces y que ya cuenta con más de 20 millones.

Volare es una canción de amor con un ritmo de reguetón, está dirigido por Rodrigo Rodríguez, en el video podemos ver a Daniel Morales (nombre real de Danny Ocean) volando de la felicidad que le genera un amor, ambos van volando por el bosque y disfrutando de un picnic. Ha contado como anécdota curiosa que esta canción viene inspirada por su mejor amigo que es de origen italiano que supo aconsejarle para que apostase por este tema.

Hay que remarcar que este Volare no tiene nada que ver con el famoso hit de Domenico Modugno o la versión que más adelante sacarían los Gipsy Kings o Frank Sinatra. La letra es muy diferente, habla de un amor al que respeta y ama a partes iguales “Volare contigo, Danzare contigo, Me besare contigo, Siendo novio o amigos, Volare contigo mami, Bailare contigo, Te amaré por siempre, Aunque no estés aquí conmigo”.

La fama le ha llegado hace relativamente poco al cantante venezolano, su canción Me Rehúso se convirtió en un éxito a nivel internacional, y que cuenta ya con la friolera cifra de 184.383.954 reproducciones en YouTube.

Pero este éxito no podrá verse en su país natal, esto es así debido a que como reconoció en una entrevista en el podcast Creativo no quiere actuar en países que estén bajo el yugo de una dictadura política como la de Venezuela o Nicaragua.