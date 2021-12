Después de éxitos como ‘Me Rehúso’ o ‘Dembow’, Danny Ocean ha sorprendido a sus fans con un nuevo tema, ‘Rubia Sol Morena V2’, donde ha ha experimentado con un género muy revolucionario en sus canciones, el rock. Un tema que no ha dejado indiferente a nadie y que ha venido acompañado de un imponente videoclip.

«Rubía sol morena luna, no confío en ninguna», tuiteó el venezolano el 27 de noviembre, dándonos un adelanto de lo que sería su nueva canción. Un tuit que creó gran expectación entre sus fans, que no tardaron en pedirle que la sacara ya. «Sácala, morimos por ‘rockear’ con Rubia Sol Morena», escribía una seguidora guatemalteca.

Rubia sol morena 🌙 v2 YA SALIOOOOOOOOOO!! Espero que les guste! — danny ocean (@Dannocean) December 3, 2021

La canción está inspirada en el éxito de hace una década escrita por la banda Caramelos de Cianuro, que lleva el mismo título. En esta ocasión, Ocean ha ofrecido un sonido distinto a la versión original, pero sin perder la esencia rockera de los Cianuro.

«El tema nace en un viaje que hice a Santo Domingo. Me quedé un mes en República Dominicana, y dentro de la locura de querer hacer música, invité a un productor amigo mío dominicano que se llama Diego Reposo-explicó- Diego tenía esa pista y me la envío».

El venezolano se quedó prendado de la canción y propuso hacer una versión alternativa. «Me gustó y saqué el coro: ‘rubia, sol, morena, luna, no confío en ninguna’. Cuando sale la melodía, me sentí feliz porque sabía que era algo especial», confesó.

«Me parece un título espectacular, aparte de que es una canción que fue parte de mi generación en Venezuela». El artista, quiso hacer referencia a la importancia que tuvieron los Caramelos de Cianuro en el rock latino. «Es un grupo que siento que ha tenido una huella muy importante, no nada más en mí, sino en la música, en el rock latino en general».

El videoclip, que está cerca de las dos millones de visitas en apenas 4 días, nos muestra a un Danny Ocean metido en el papel de un rockstar.